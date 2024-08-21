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В США заявили о готовности Зеленского к побегу - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/zelenskiy-1967566390.html
В США заявили о готовности Зеленского к побегу
В США заявили о готовности Зеленского к побегу - РИА Новости, 21.08.2024
В США заявили о готовности Зеленского к побегу
Владимир Зеленский подготовил все необходимое, чтобы покинуть Украину при приближении российских войск, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:03
2024-08-21T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подготовил все необходимое, чтобы покинуть Украину при приближении российских войск, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Мы знаем, что Зеленский собрал чемоданы, перевел свои миллиарды на банковские счета в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария, он купил недвижимость в Италии, у него есть квартира здесь во Флориде, недалеко от Орландо. Он готов к побегу", — сказал он.По словам полковника, как только глава киевского режима поймет, что российские войска уже близко, то сядет в самолет и покинет Украину. Макгрегор полагает, что все может произойти по "афганскому сценарию".При этом отставной военный не исключил такого развития событий, при котором ВСУ еще до этого выступят против Зеленского из-за тяжелого положения на фронте.На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что в Соединенных Штатах прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американской элите также не нравится, что он предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.На этом фоне администрация Белого дома предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации главы киевского режима, чтобы вынудить его покинуть пост, указали в СВР.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967553568.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В США заявили о готовности Зеленского к побегу

Макгрегор: Зеленский уже готов к побегу из страны из-за продвижения ВС России

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подготовил все необходимое, чтобы покинуть Украину при приближении российских войск, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы знаем, что Зеленский собрал чемоданы, перевел свои миллиарды на банковские счета в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария, он купил недвижимость в Италии, у него есть квартира здесь во Флориде, недалеко от Орландо. Он готов к побегу", — сказал он.
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По словам полковника, как только глава киевского режима поймет, что российские войска уже близко, то сядет в самолет и покинет Украину. Макгрегор полагает, что все может произойти по "афганскому сценарию".
При этом отставной военный не исключил такого развития событий, при котором ВСУ еще до этого выступят против Зеленского из-за тяжелого положения на фронте.
На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что в Соединенных Штатах прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американской элите также не нравится, что он предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.
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На этом фоне администрация Белого дома предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации главы киевского режима, чтобы вынудить его покинуть пост, указали в СВР.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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