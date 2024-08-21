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"Разговоры уже ведутся": СМИ сообщили Зеленскому мрачные новости - РИА Новости, 21.08.2024
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03:09 21.08.2024 (обновлено: 04:30 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/zelenskiy-1967446435.html
"Разговоры уже ведутся": СМИ сообщили Зеленскому мрачные новости
"Разговоры уже ведутся": СМИ сообщили Зеленскому мрачные новости - РИА Новости, 21.08.2024
"Разговоры уже ведутся": СМИ сообщили Зеленскому мрачные новости
Западные страны активно ищут преемника Владимиру Зеленскому, который был бы более гибким и управляемым, пишет сербское издание Политика. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:09
2024-08-21T04:30
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Западные страны активно ищут преемника Владимиру Зеленскому, который был бы более гибким и управляемым, пишет сербское издание Политика. "Разговоры о возможном наследнике "первого украинца" уже ведутся в мировых СМИ и в политических кулуарах. Звучат и конкретные имена", — говорится в статье.При этом, согласно публикации, сам глава киевского режима понимает, что должен уступить место другому, более подходящему кандидату, который смог бы вселить оптимизм уже почти отчаявшимся гражданам.&quot;Доверие народа и зарубежных союзников к президенту, чей мандат истек, практически утрачено&quot;, — отмечается в материале.В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* может поручить ликвидировать Владимира Зеленского.Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что в Соединенных Штатах прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американской элите также не нравится, что он предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967413605.html
https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Разговоры уже ведутся": СМИ сообщили Зеленскому мрачные новости

Политика: Запад активно ищет преемника Владимиру Зеленскому

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Западные страны активно ищут преемника Владимиру Зеленскому, который был бы более гибким и управляемым, пишет сербское издание Политика.
"Разговоры о возможном наследнике "первого украинца" уже ведутся в мировых СМИ и в политических кулуарах. Звучат и конкретные имена", — говорится в статье.
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При этом, согласно публикации, сам глава киевского режима понимает, что должен уступить место другому, более подходящему кандидату, который смог бы вселить оптимизм уже почти отчаявшимся гражданам.
«

"Доверие народа и зарубежных союзников к президенту, чей мандат истек, практически утрачено", — отмечается в материале.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* может поручить ликвидировать Владимира Зеленского.
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Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что в Соединенных Штатах прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американской элите также не нравится, что он предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского
Вчера, 19:52
 
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