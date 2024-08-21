https://ria.ru/20240821/zelenskij-1967668747.html

Зеленский отчитался перед Варфоломеем о законе по запрету канонической УПЦ

Зеленский отчитался перед Варфоломеем о законе по запрету канонической УПЦ - РИА Новости, 21.08.2024

Зеленский отчитался перед Варфоломеем о законе по запрету канонической УПЦ

Владимир Зеленский сообщил в среду, что во время телефонного разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем доложил ему о законе по запрету канонической РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:21

2024-08-21T22:21

2024-08-21T22:21

религия

украина

россия

владимир зеленский

украинская православная церковь

русская православная церковь

украинская повстанческая армия

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в среду, что во время телефонного разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем доложил ему о законе по запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Как написал Зеленский в своем Telegram-канале, во время телефонного разговора стороны положительно оценили развитие Украины, в частности недавнего продуктивного визита украинской делегации во Вселенский патриархат, и выразили взаимные ожидания относительно визита патриархата в ответ. "Отдельно подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым и духовно", - сообщил Зеленский, добавив, что "украинское государство стремится укреплять православие на Украине и способствовать открытому диалогу между церквями". Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) накануне заявил, что законопроект о запрете на Украине канонической УПУ не соответствует нескольким фундаментальным статьям конституции страны. По мнению Яна Таксюры, литератора, православного публициста, участника движения "Другая Украина". режим Зеленского, введя закон о запрете канонической УПЦ, хочет разорвать последнюю связь между Россией и Украиной как единого народа, однако украинским властям не удастся полностью уничтожить каноническое православие в стране. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240821/goneniya-1967668230.html

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, украинская повстанческая армия, ситуация вокруг упц