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Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:15 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/zavod-1967570748.html
Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области
Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области - РИА Новости, 21.08.2024
Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области
"Товарищество Ильнец" при поддержке правительства Смоленской области приступило к восстановлению льноперерабатывающего завода в Починковском районе, сообщил в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:15
2024-08-21T15:15
смоленская область
смоленская область
починковский район
василий анохин
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Товарищество Ильнец" при поддержке правительства Смоленской области приступило к восстановлению льноперерабатывающего завода в Починковском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. В проект вложат более 800 миллионов рублей. В результате будет создано предприятие по переработке льнотресты и производству длинного и короткого льноволокна. "Инвестор уже приобрел имущественный комплекс, проводит там ремонт, закупает оборудование. Параллельно формируется земельный массив для выращивания льна. К 2026 году он достигнет 1,3 тысячи гектара. Это позволит ежегодно перерабатывать около 4,5 тысячи тонн льнотресты и получать 1,1 тысячи тонн льноволокна. Благодаря инвестпроекту будет создано 55 рабочих мест. Запуск производства намечен на 2025 год", - пишет Анохин. Губернатор добавил, что реализация инвестпроекта укрепит позиции Смоленской области в льноводстве. 17 хозяйств области уже занимаются выращиванием льна и семь предприятий – его переработкой. Ключевые компании – "Русский лен" и "Товарищество льняная мануфактура" – активно продвигаются как на российском рынке, так и на внешнем. В прошлом году объем экспорта достиг 62 тысячи тонн на сумму около 13 миллионов долларов. "Также выращивание льна имеет потенциал и для фермеров. Прибыль с одного гектара составляет 17–27 тысяч рублей с учетом господдержки. Весь урожай всегда выкупается льнопереработчиками. Будем и дальше поддерживать реализацию проекта по восстановлению льноперерабатывающего завода. Вместе с предпринимателями шаг за шагом идем к возрождению культуры, которой всегда славилась смоленская земля", - резюмировал глава региона.
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смоленская область, починковский район, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Починковский район, Василий Анохин

Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области

© Фото : Телеграм-канал губернатора Смоленской области Василия Анохина Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области
Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Телеграм-канал губернатора Смоленской области Василия Анохина
Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Товарищество Ильнец" при поддержке правительства Смоленской области приступило к восстановлению льноперерабатывающего завода в Починковском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
В проект вложат более 800 миллионов рублей. В результате будет создано предприятие по переработке льнотресты и производству длинного и короткого льноволокна.
«
"Инвестор уже приобрел имущественный комплекс, проводит там ремонт, закупает оборудование. Параллельно формируется земельный массив для выращивания льна. К 2026 году он достигнет 1,3 тысячи гектара. Это позволит ежегодно перерабатывать около 4,5 тысячи тонн льнотресты и получать 1,1 тысячи тонн льноволокна. Благодаря инвестпроекту будет создано 55 рабочих мест. Запуск производства намечен на 2025 год", - пишет Анохин.
Губернатор добавил, что реализация инвестпроекта укрепит позиции Смоленской области в льноводстве. 17 хозяйств области уже занимаются выращиванием льна и семь предприятий – его переработкой. Ключевые компании – "Русский лен" и "Товарищество льняная мануфактура" – активно продвигаются как на российском рынке, так и на внешнем. В прошлом году объем экспорта достиг 62 тысячи тонн на сумму около 13 миллионов долларов.
"Также выращивание льна имеет потенциал и для фермеров. Прибыль с одного гектара составляет 17–27 тысяч рублей с учетом господдержки. Весь урожай всегда выкупается льнопереработчиками. Будем и дальше поддерживать реализацию проекта по восстановлению льноперерабатывающего завода. Вместе с предпринимателями шаг за шагом идем к возрождению культуры, которой всегда славилась смоленская земля", - резюмировал глава региона.
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Смоленская областьСмоленская областьПочинковский районВасилий Анохин
 
 
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