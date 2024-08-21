https://ria.ru/20240821/zavod-1967570748.html

Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области

Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области - РИА Новости, 21.08.2024

Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области

"Товарищество Ильнец" при поддержке правительства Смоленской области приступило к восстановлению льноперерабатывающего завода в Починковском районе, сообщил в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:15

2024-08-21T15:15

2024-08-21T15:15

смоленская область

смоленская область

починковский район

василий анохин

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Товарищество Ильнец" при поддержке правительства Смоленской области приступило к восстановлению льноперерабатывающего завода в Починковском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. В проект вложат более 800 миллионов рублей. В результате будет создано предприятие по переработке льнотресты и производству длинного и короткого льноволокна. "Инвестор уже приобрел имущественный комплекс, проводит там ремонт, закупает оборудование. Параллельно формируется земельный массив для выращивания льна. К 2026 году он достигнет 1,3 тысячи гектара. Это позволит ежегодно перерабатывать около 4,5 тысячи тонн льнотресты и получать 1,1 тысячи тонн льноволокна. Благодаря инвестпроекту будет создано 55 рабочих мест. Запуск производства намечен на 2025 год", - пишет Анохин. Губернатор добавил, что реализация инвестпроекта укрепит позиции Смоленской области в льноводстве. 17 хозяйств области уже занимаются выращиванием льна и семь предприятий – его переработкой. Ключевые компании – "Русский лен" и "Товарищество льняная мануфактура" – активно продвигаются как на российском рынке, так и на внешнем. В прошлом году объем экспорта достиг 62 тысячи тонн на сумму около 13 миллионов долларов. "Также выращивание льна имеет потенциал и для фермеров. Прибыль с одного гектара составляет 17–27 тысяч рублей с учетом господдержки. Весь урожай всегда выкупается льнопереработчиками. Будем и дальше поддерживать реализацию проекта по восстановлению льноперерабатывающего завода. Вместе с предпринимателями шаг за шагом идем к возрождению культуры, которой всегда славилась смоленская земля", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20231002/len-1900031598.html

смоленская область

починковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

смоленская область, починковский район, василий анохин