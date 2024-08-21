https://ria.ru/20240821/zarjade-1967531442.html

Российские дизайнеры покажут свои коллекции 22 и 23 августа в Москве

Российские дизайнеры покажут свои коллекции 22 и 23 августа в Москве - РИА Новости, 21.08.2024

Российские дизайнеры покажут свои коллекции 22 и 23 августа в Москве

Показы российских дизайнеров пройдут на Парящем мосту в "Зарядье" 22 и 23 августа, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:02

2024-08-21T13:02

2024-08-21T15:54

москва

зарядье

манеж

общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Показы российских дизайнеров пройдут на Парящем мосту в "Зарядье" 22 и 23 августа, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе форума. "22 и 23 августа гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" ждет впечатляющее модное шоу. Талантливые российские дизайнеры представят свои коллекции на одной из самых необычных локаций парка "Зарядье" – Парящем мосту", - говорится в сообщении. Показ коллекций выпускников онлайн-академии Metrics пройдет 22 августа. Metrics – это экосистема обучения дизайнеров, которые запускают свои бренды. Бренд Victory_fashion_house представит коллекцию Junonia, которая олицетворяет бабочку и ее трансформацию, а казанский дизайнер Ольга Соловьева, создавшая свой бренд SO love, презентует свою коллекцию под названием "Цветное дыхание". В рамках показа коллекций выпускников академии Metrics гости "Зарядья" также познакомятся с нарядами от брендов Olga Semenyuk, Omira, Malinskaya, Bardina, Svetlana Shpadyreva. Выпускники Российского государственного университета имени Косыгина представят свои работы 23 августа. В программе показа - коллекция коллектива преподавателей: директора Института Искусств Ольги Ковалевой, завкафедрой Искусства костюма и моды Виктории Джанибекян, а также Елены Бондаревой, Натальи Богунковой, Натальи Данамян, Екатерины Гейль. Дни моды в "Зарядье" организованы совместно с Фондом моды. В образовательную программу фестиваля также вошли лекции экспертов модной индустрии, отметили организаторы. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в Москве с 1 августа по 8 сентября. Мероприятия проводятся на более 30 площадках, флагманскими являются Гостиный Двор, "Зарядье", "Лужники", "Красный Октябрь", Манеж и Манежная площадь, "Музеон" и Парк Горького, ГЭС-2, "Сколково", Тверской бульвар и Тверская площадь, площадь Революции, Экспоцентр, Болотная площадь.

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москва, зарядье, манеж, общество