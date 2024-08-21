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Российские дизайнеры покажут свои коллекции 22 и 23 августа в Москве - РИА Новости, 21.08.2024
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13:02 21.08.2024 (обновлено: 15:54 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/zarjade-1967531442.html
Российские дизайнеры покажут свои коллекции 22 и 23 августа в Москве
Российские дизайнеры покажут свои коллекции 22 и 23 августа в Москве - РИА Новости, 21.08.2024
Российские дизайнеры покажут свои коллекции 22 и 23 августа в Москве
Показы российских дизайнеров пройдут на Парящем мосту в "Зарядье" 22 и 23 августа, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:02
2024-08-21T15:54
москва
зарядье
манеж
общество
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Показы российских дизайнеров пройдут на Парящем мосту в "Зарядье" 22 и 23 августа, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе форума. "22 и 23 августа гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" ждет впечатляющее модное шоу. Талантливые российские дизайнеры представят свои коллекции на одной из самых необычных локаций парка "Зарядье" – Парящем мосту", - говорится в сообщении. Показ коллекций выпускников онлайн-академии Metrics пройдет 22 августа. Metrics – это экосистема обучения дизайнеров, которые запускают свои бренды. Бренд Victory_fashion_house представит коллекцию Junonia, которая олицетворяет бабочку и ее трансформацию, а казанский дизайнер Ольга Соловьева, создавшая свой бренд SO love, презентует свою коллекцию под названием "Цветное дыхание". В рамках показа коллекций выпускников академии Metrics гости "Зарядья" также познакомятся с нарядами от брендов Olga Semenyuk, Omira, Malinskaya, Bardina, Svetlana Shpadyreva. Выпускники Российского государственного университета имени Косыгина представят свои работы 23 августа. В программе показа - коллекция коллектива преподавателей: директора Института Искусств Ольги Ковалевой, завкафедрой Искусства костюма и моды Виктории Джанибекян, а также Елены Бондаревой, Натальи Богунковой, Натальи Данамян, Екатерины Гейль. Дни моды в "Зарядье" организованы совместно с Фондом моды. В образовательную программу фестиваля также вошли лекции экспертов модной индустрии, отметили организаторы. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в Москве с 1 августа по 8 сентября. Мероприятия проводятся на более 30 площадках, флагманскими являются Гостиный Двор, "Зарядье", "Лужники", "Красный Октябрь", Манеж и Манежная площадь, "Музеон" и Парк Горького, ГЭС-2, "Сколково", Тверской бульвар и Тверская площадь, площадь Революции, Экспоцентр, Болотная площадь.
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РИА Новости
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москва, зарядье, манеж, общество
Москва, Зарядье, Манеж, Общество
Российские дизайнеры покажут свои коллекции 22 и 23 августа в Москве

На Парящем мосту в "Зарядье" 22 и 23 августа пройдет показ российских дизайнеров

© РИА Новости / Алексей Лебедев | Перейти в медиабанкПарящий мост в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Парящий мост в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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Парящий мост в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Показы российских дизайнеров пройдут на Парящем мосту в "Зарядье" 22 и 23 августа, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в пресс-службе форума.
«
"22 и 23 августа гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" ждет впечатляющее модное шоу. Талантливые российские дизайнеры представят свои коллекции на одной из самых необычных локаций парка "Зарядье" – Парящем мосту", - говорится в сообщении.
Показ коллекций выпускников онлайн-академии Metrics пройдет 22 августа. Metrics – это экосистема обучения дизайнеров, которые запускают свои бренды. Бренд Victory_fashion_house представит коллекцию Junonia, которая олицетворяет бабочку и ее трансформацию, а казанский дизайнер Ольга Соловьева, создавшая свой бренд SO love, презентует свою коллекцию под названием "Цветное дыхание". В рамках показа коллекций выпускников академии Metrics гости "Зарядья" также познакомятся с нарядами от брендов Olga Semenyuk, Omira, Malinskaya, Bardina, Svetlana Shpadyreva.
Выпускники Российского государственного университета имени Косыгина представят свои работы 23 августа. В программе показа - коллекция коллектива преподавателей: директора Института Искусств Ольги Ковалевой, завкафедрой Искусства костюма и моды Виктории Джанибекян, а также Елены Бондаревой, Натальи Богунковой, Натальи Данамян, Екатерины Гейль.
Дни моды в "Зарядье" организованы совместно с Фондом моды. В образовательную программу фестиваля также вошли лекции экспертов модной индустрии, отметили организаторы.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в Москве с 1 августа по 8 сентября. Мероприятия проводятся на более 30 площадках, флагманскими являются Гостиный Двор, "Зарядье", "Лужники", "Красный Октябрь", Манеж и Манежная площадь, "Музеон" и Парк Горького, ГЭС-2, "Сколково", Тверской бульвар и Тверская площадь, площадь Революции, Экспоцентр, Болотная площадь.
На форуме-фестивале Москва 2030 расскажут о налогах и налоговых вычетах - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о налогах и налоговых вычетах
13 августа, 09:15
 
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