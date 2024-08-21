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В Госдуму внесут проект об ограничении приобретения оружия мигрантами - РИА Новости, 21.08.2024
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01:26 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/zapret-1967441449.html
В Госдуму внесут проект об ограничении приобретения оружия мигрантами
В Госдуму внесут проект об ограничении приобретения оружия мигрантами - РИА Новости, 21.08.2024
В Госдуму внесут проект об ограничении приобретения оружия мигрантами
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T01:26
2024-08-21T01:26
россия
снг
сергей миронов
госдума рф
политика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить приобретать охотничье и иное оружие мигрантами, имеющим гражданство РФ менее 10 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Данным проектом федерального закона предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство Российской Федерации менее 10 лет", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, проектом предлагается внести поправку в ФЗ "Об оружии", согласно которой иностранные граждане смогут приобретать газовые баллончики, пистолеты, электрошокеры, пневматическое и охотничье метательное стрелковое оружие только через пять лет после получения гражданства РФ. "Не проходит и дня, чтобы из криминальных сводок мы не услышали информацию об очередном серьёзном происшествии с участием мигрантов – убийства, драки, грабежи, насилие. Ситуация сложная и положение дел может ухудшиться, если государство не ужесточит правила продажи оружия мигрантам", - заявил РИА Новости Миронов. Он также отметил, что многие граждане СНГ стремятся как можно скорее получить российское гражданство, причем без необходимого знания русского. А сразу после получения российского паспорта, по его словам, идут за разрешением на приобретение оружия. "Для чего мигрантам охотничье ружьё? Неизвестно. Кто-то считает, что культурная особенность такая. При этом хорошо известно, что здоровые парни из близлежащих азиатских стран огнестрельное или травматическое оружие покупают, но в российскую армию идти служить категорически не хотят. И большой вопрос, будут ли они соблюдать установленные законом требования к хранению и использованию оружия", - размышляет лидер партии.
https://ria.ru/20240821/zakon-1967441279.html
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россия, снг, сергей миронов, госдума рф, политика
Россия, СНГ, Сергей Миронов, Госдума РФ, Политика
В Госдуму внесут проект об ограничении приобретения оружия мигрантами

В ГД внесут проект о запрете покупки оружия мигрантами с "недолгим" гражданством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить приобретать охотничье и иное оружие мигрантами, имеющим гражданство РФ менее 10 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Данным проектом федерального закона предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство Российской Федерации менее 10 лет", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
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Кроме того, проектом предлагается внести поправку в ФЗ "Об оружии", согласно которой иностранные граждане смогут приобретать газовые баллончики, пистолеты, электрошокеры, пневматическое и охотничье метательное стрелковое оружие только через пять лет после получения гражданства РФ.
"Не проходит и дня, чтобы из криминальных сводок мы не услышали информацию об очередном серьёзном происшествии с участием мигрантов – убийства, драки, грабежи, насилие. Ситуация сложная и положение дел может ухудшиться, если государство не ужесточит правила продажи оружия мигрантам", - заявил РИА Новости Миронов.
Он также отметил, что многие граждане СНГ стремятся как можно скорее получить российское гражданство, причем без необходимого знания русского. А сразу после получения российского паспорта, по его словам, идут за разрешением на приобретение оружия.
"Для чего мигрантам охотничье ружьё? Неизвестно. Кто-то считает, что культурная особенность такая. При этом хорошо известно, что здоровые парни из близлежащих азиатских стран огнестрельное или травматическое оружие покупают, но в российскую армию идти служить категорически не хотят. И большой вопрос, будут ли они соблюдать установленные законом требования к хранению и использованию оружия", - размышляет лидер партии.
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