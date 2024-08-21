https://ria.ru/20240821/zakon-1967448109.html

Госдума осенью рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение

Госдума осенью рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение - РИА Новости, 21.08.2024

Госдума осенью рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение и лишении прав на срок до 3 месяцев при повторном нарушении,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:30

2024-08-21T03:30

2024-08-21T03:30

общество

авто

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение и лишении прав на срок до 3 месяцев при повторном нарушении, новые нормы могут заработать уже со следующего года, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Ранее правительство концептуально поддержало соответствующую инициативу. "У нас в плане работы Государственной Думы запланирован на осеннюю сессию, я уверен, что в осеннюю сессию законопроект будет рассмотрен. Я надеюсь, что со следующего года уже эта норма в виде штрафа и санкции в виде лишения права управления для агрессора уже наконец появится", - сказал Нилов. Депутат отметил, что в настоящее время запрет на опасное вождение существует, а санкций за нарушение этого запрета нет, что является юридическим пробелом. "Поэтому мы предлагаем в административном кодексе, нас правительство в этой части поддержало, ввести ответственность: первый раз - штраф, второй раз - штраф и лишение по решению суда за опасное вождение. Причем ранее мы предлагали, чтобы обязательно были видеодоказательства. Ни в коем случае не должна работать система фото- и видео- фиксации в автоматическом режиме, только в ручном режиме сотрудники ДПС составляют материалы, все отдается в суд, суд рассматривает и привлекает к ответственности виновного человека, усматривает умысел, причинно-следственные связи", - подчеркнул он. По словам парламентария, в ходе работы над законопроектом необходимо убедить правительство уточнить критерии, которые подпадают под опасное вождение.

https://ria.ru/20240819/dtp-1966803051.html

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общество, авто, ярослав нилов, госдума рф, лдпр