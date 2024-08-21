Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесут проект об упрощении регистрации для вынужденных переселенцев - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/zakon-1967441279.html
В ГД внесут проект об упрощении регистрации для вынужденных переселенцев
В ГД внесут проект об упрощении регистрации для вынужденных переселенцев - РИА Новости, 21.08.2024
В ГД внесут проект об упрощении регистрации для вынужденных переселенцев
Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, упрощающий регистрацию для вынужденных переселенцев, не имеющих постоянного места жительства в России, сообщил РИА... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T01:22
2024-08-21T01:22
россия
владимир кошелев
владимир путин
лдпр
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, упрощающий регистрацию для вынужденных переселенцев, не имеющих постоянного места жительства в России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. "Мы с коллегами по фракции ЛДПР вносим изменения в законы,.. которыми регламентируем порядок регистрации по месту пребывания для: вынужденных переселенцев, беженцев, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществившим переезд в Россию из своей другой страны по мотивам непринятия реализуемой политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Мы устанавливаем, что местом пребывания для данных категорий граждан может быть муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, на территории которого гражданин Российской Федерации обратился в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", - сказал Кошелев. Он отметил, что данная инициатива позволит законодательно установить специальный порядок регистрации вынужденных переселенцев, временно не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации, а также будет гарантировать право на получение ими ряда государственных и муниципальных услуг, адресной социальной помощи и социальных пособий. "Чаще всего эти граждане не имеют возможности в короткий срок определиться с местом жительства и, следовательно, не могут оформить регистрацию по месту пребывания", - подчеркнул депутат. По словам парламентария, на практике часто складываются ситуации, когда гражданин не имеет возможности оформить такую регистрацию, что приводит к ущемлению некоторых конституционных прав и приводит к затруднению получения ими большинства муниципальных и государственных услуг и гарантий.
https://ria.ru/20240819/ldpr-1966958702.html
https://ria.ru/20240702/gosduma-1956771544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир кошелев, владимир путин, лдпр, госдума рф, политика
Россия, Владимир Кошелев, Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ, Политика
В ГД внесут проект об упрощении регистрации для вынужденных переселенцев

ЛДПР внесет в ГД проект об упрощении регистрации для вынужденных переселенцев

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, упрощающий регистрацию для вынужденных переселенцев, не имеющих постоянного места жительства в России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским.
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
ЛДПР внесет законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи
19 августа, 01:04
"Мы с коллегами по фракции ЛДПР вносим изменения в законы,.. которыми регламентируем порядок регистрации по месту пребывания для: вынужденных переселенцев, беженцев, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществившим переезд в Россию из своей другой страны по мотивам непринятия реализуемой политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Мы устанавливаем, что местом пребывания для данных категорий граждан может быть муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, на территории которого гражданин Российской Федерации обратился в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", - сказал Кошелев.
Он отметил, что данная инициатива позволит законодательно установить специальный порядок регистрации вынужденных переселенцев, временно не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации, а также будет гарантировать право на получение ими ряда государственных и муниципальных услуг, адресной социальной помощи и социальных пособий.
"Чаще всего эти граждане не имеют возможности в короткий срок определиться с местом жительства и, следовательно, не могут оформить регистрацию по месту пребывания", - подчеркнул депутат.
По словам парламентария, на практике часто складываются ситуации, когда гражданин не имеет возможности оформить такую регистрацию, что приводит к ущемлению некоторых конституционных прав и приводит к затруднению получения ими большинства муниципальных и государственных услуг и гарантий.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В ГД предложили ограничения по программе переселения соотечественников
2 июля, 03:39
 
РоссияВладимир КошелевВладимир ПутинЛДПРГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала