https://ria.ru/20240821/zakon-1967441279.html

В ГД внесут проект об упрощении регистрации для вынужденных переселенцев

В ГД внесут проект об упрощении регистрации для вынужденных переселенцев - РИА Новости, 21.08.2024

В ГД внесут проект об упрощении регистрации для вынужденных переселенцев

Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, упрощающий регистрацию для вынужденных переселенцев, не имеющих постоянного места жительства в России, сообщил РИА... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T01:22

2024-08-21T01:22

2024-08-21T01:22

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, упрощающий регистрацию для вынужденных переселенцев, не имеющих постоянного места жительства в России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. "Мы с коллегами по фракции ЛДПР вносим изменения в законы,.. которыми регламентируем порядок регистрации по месту пребывания для: вынужденных переселенцев, беженцев, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществившим переезд в Россию из своей другой страны по мотивам непринятия реализуемой политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Мы устанавливаем, что местом пребывания для данных категорий граждан может быть муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, на территории которого гражданин Российской Федерации обратился в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", - сказал Кошелев. Он отметил, что данная инициатива позволит законодательно установить специальный порядок регистрации вынужденных переселенцев, временно не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации, а также будет гарантировать право на получение ими ряда государственных и муниципальных услуг, адресной социальной помощи и социальных пособий. "Чаще всего эти граждане не имеют возможности в короткий срок определиться с местом жительства и, следовательно, не могут оформить регистрацию по месту пребывания", - подчеркнул депутат. По словам парламентария, на практике часто складываются ситуации, когда гражданин не имеет возможности оформить такую регистрацию, что приводит к ущемлению некоторых конституционных прав и приводит к затруднению получения ими большинства муниципальных и государственных услуг и гарантий.

https://ria.ru/20240819/ldpr-1966958702.html

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россия, владимир кошелев, владимир путин, лдпр, госдума рф, политика