https://ria.ru/20240821/zaklyuchennyy-1967570290.html
ФСИН опровергла данные об освобождении "Домодедовского упыря" из колонии
ФСИН опровергла данные об освобождении "Домодедовского упыря" из колонии - РИА Новости, 21.08.2024
ФСИН опровергла данные об освобождении "Домодедовского упыря" из колонии
ФСИН РФ опровергла информацию, что осужденный за серийные убийства Иван Продан был освобожден из колонии в России: он был передан для отбывания наказания в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:14
2024-08-21T15:14
2024-08-21T15:23
молдавия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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происшествия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ФСИН РФ опровергла информацию, что осужденный за серийные убийства Иван Продан был освобожден из колонии в России: он был передан для отбывания наказания в Молдавию в 2010 году, сообщает пресс-бюро ведомства."Распространяемая в сети интернет информация о том, что осужденный Иван Продан освобожден в апреле текущего года из исправительного учреждения УФСИН России по Республике Мордовия, не соответствует действительности. В соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 года и статьей 469 УПК РФ в январе 2010 года по решению суда осужденный был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, – Республику Молдова", - говорится в сообщении.Уроженец Республики Молдова Продан был задержан в 1999 году. Московский областной суд счёл доказанными пять убийств и 17 нападений и приговорил его к 25 годам колонии.
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молдавия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, происшествия
Молдавия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия, Происшествия
ФСИН опровергла данные об освобождении "Домодедовского упыря" из колонии
ФСИН: осужденного за серийные убийства Продана передали Молдавии в 2010 г