https://ria.ru/20240821/zakharova-1967668051.html

Захарова прокомментировала заявление президента Чехии о "Севпотоках"

Захарова прокомментировала заявление президента Чехии о "Севпотоках" - РИА Новости, 21.08.2024

Захарова прокомментировала заявление президента Чехии о "Севпотоках"

Заявление президента Чехии Петра Павела о том, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были законной целью для Украины, напоминают аналогичные... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:14

2024-08-21T22:14

2024-08-21T22:14

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заявление президента Чехии Петра Павела о том, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были законной целью для Украины, напоминают аналогичные утверждения представителей запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она процитировала Павела, заявившего ранее изданию Novinky, что у него нет четкой компрометирующей информации о причастности Украины к атакам на "Северные потоки". При этом президент Чехии выступил с утверждением, что вооруженные конфликты ведутся не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, а трубопроводы являются такой целью. По словам Павела, если бы подобная атака была направлена ​​на прекращение поставок российских газа и нефти в Европу, то это была бы законная цель. "Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими "мыслями" выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Для сравнения она привела слова нескольких представителей террористических "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*, в разное время призывавших нападать на американских граждан, участников коалиции Саудовской Аравии в Сирии и базы египетской армии на Синайском полуострове, а также устраивать теракты и превращать жизнь людей в ад. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что в конце прошлой недели польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.* Запрещенные в России террористические группировки.

https://ria.ru/20240814/soobschniki-1966247079.html

https://ria.ru/20240819/moskva-1966980358.html

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