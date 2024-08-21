Захарова прокомментировала заявление президента Чехии о "Севпотоках"
Захарова сравнила слова президента Чехии о "Севпотоках" с заявлениями ИГИЛ
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заявление президента Чехии Петра Павела о том, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были законной целью для Украины, напоминают аналогичные утверждения представителей запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она процитировала Павела, заявившего ранее изданию Novinky, что у него нет четкой компрометирующей информации о причастности Украины к атакам на "Северные потоки". При этом президент Чехии выступил с утверждением, что вооруженные конфликты ведутся не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, а трубопроводы являются такой целью. По словам Павела, если бы подобная атака была направлена на прекращение поставок российских газа и нефти в Европу, то это была бы законная цель.
"Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими "мыслями" выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Для сравнения она привела слова нескольких представителей террористических "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*, в разное время призывавших нападать на американских граждан, участников коалиции Саудовской Аравии в Сирии и базы египетской армии на Синайском полуострове, а также устраивать теракты и превращать жизнь людей в ад.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что в конце прошлой недели польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
* Запрещенные в России террористические группировки.