https://ria.ru/20240821/zakharova-1967564221.html
Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Киевом
Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Киевом - РИА Новости, 21.08.2024
Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Киевом
Атака ВСУ на Курскую область отменяет любую возможность мирных переговоров с Украиной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:59
2024-08-21T14:59
2024-08-21T14:59
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область отменяет любую возможность мирных переговоров с Украиной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори — я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством - априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой", — сказала она.Захарова добавила, что киевский режим ищет оправдания своему террористическому акту, сопровождая их сомнительными аргументами.Любые тезисы о некой задаче усилить переговорные позиции сомнительны, так как с Киевом вообще никто не будет договариваться после устраиваемых бесчинств, уверила дипломат.Захарова заключила, что несмотря на все вышеперечисленное, Украина все равно пытается навязать свою идеологему.
https://ria.ru/20240813/zakharova-1965966997.html
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в мире, киев, украина, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Курская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Киевом
Захарова: вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность переговоров
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область отменяет любую возможность мирных переговоров с Украиной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори — я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством - априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой", — сказала она.
Захарова добавила, что киевский режим ищет оправдания своему террористическому акту, сопровождая их сомнительными аргументами.
Любые тезисы о некой задаче усилить переговорные позиции сомнительны, так как с Киевом вообще никто не будет договариваться после устраиваемых бесчинств, уверила дипломат.
Захарова заключила, что несмотря на все вышеперечисленное, Украина все равно пытается навязать свою идеологему.