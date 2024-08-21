https://ria.ru/20240821/zakharova-1967564221.html

Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Киевом

Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Киевом - РИА Новости, 21.08.2024

Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Киевом

Атака ВСУ на Курскую область отменяет любую возможность мирных переговоров с Украиной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:59

2024-08-21T14:59

2024-08-21T14:59

в мире

киев

украина

курская область

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область отменяет любую возможность мирных переговоров с Украиной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори — я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством - априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой", — сказала она.Захарова добавила, что киевский режим ищет оправдания своему террористическому акту, сопровождая их сомнительными аргументами.Любые тезисы о некой задаче усилить переговорные позиции сомнительны, так как с Киевом вообще никто не будет договариваться после устраиваемых бесчинств, уверила дипломат.Захарова заключила, что несмотря на все вышеперечисленное, Украина все равно пытается навязать свою идеологему.

https://ria.ru/20240813/zakharova-1965966997.html

https://ria.ru/20240814/dostup-1966079807.html

киев

украина

курская область

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в мире, киев, украина, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины