https://ria.ru/20240821/zakharova-1967459168.html

Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова

Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова - РИА Новости, 21.08.2024

Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова

Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T06:28

2024-08-21T06:28

2024-08-21T06:31

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В конце июля латвийские власти сообщали о поставке 500 БПЛА киевскому режиму. Позднее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс также заявил, что латвийская сторона уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников."К сожалению, в современных реалиях Латвии иначе и быть не может, ведь местный политистеблишмент почти полностью состоит из идейных наследников "Ваффен СС", которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счеты", - сказала Захарова."Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО", - заявила она.

https://ria.ru/20240821/latviya-1967457593.html

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

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в мире, латвия, киев, рига, россия, мария захарова