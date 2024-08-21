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Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова - РИА Новости, 21.08.2024
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06:28 21.08.2024 (обновлено: 06:31 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/zakharova-1967459168.html
Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова
Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова - РИА Новости, 21.08.2024
Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова
Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:28
2024-08-21T06:31
в мире
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В конце июля латвийские власти сообщали о поставке 500 БПЛА киевскому режиму. Позднее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс также заявил, что латвийская сторона уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников."К сожалению, в современных реалиях Латвии иначе и быть не может, ведь местный политистеблишмент почти полностью состоит из идейных наследников "Ваффен СС", которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счеты", - сказала Захарова."Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО", - заявила она.
https://ria.ru/20240821/latviya-1967457593.html
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в мире, латвия, киев, рига, россия, мария захарова
В мире, Латвия, Киев, Рига, Россия, Мария Захарова
Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова

Захарова: враждебные действия Латвии продлевают агонию киевского режима

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В конце июля латвийские власти сообщали о поставке 500 БПЛА киевскому режиму. Позднее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс также заявил, что латвийская сторона уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников.
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"К сожалению, в современных реалиях Латвии иначе и быть не может, ведь местный политистеблишмент почти полностью состоит из идейных наследников "Ваффен СС", которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счеты", - сказала Захарова.
"Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО", - заявила она.
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