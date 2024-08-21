https://ria.ru/20240821/zakharova-1967459168.html
Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова
Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова - РИА Новости, 21.08.2024
Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова
Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:28
2024-08-21T06:28
2024-08-21T06:31
в мире
латвия
киев
рига
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_0:250:3023:1950_1920x0_80_0_0_df913b2444ba0ba8f07a4df8c22fa6a2.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В конце июля латвийские власти сообщали о поставке 500 БПЛА киевскому режиму. Позднее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс также заявил, что латвийская сторона уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников."К сожалению, в современных реалиях Латвии иначе и быть не может, ведь местный политистеблишмент почти полностью состоит из идейных наследников "Ваффен СС", которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счеты", - сказала Захарова."Враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО", - заявила она.
https://ria.ru/20240821/latviya-1967457593.html
https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html
латвия
киев
рига
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d406ba5574fb9129e4957c7af93b8ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, киев, рига, россия, мария захарова
В мире, Латвия, Киев, Рига, Россия, Мария Захарова
Враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО, заявила Захарова
Захарова: враждебные действия Латвии продлевают агонию киевского режима