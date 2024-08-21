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Адвокат рассказал о просьбе экс-полковника Захарченко отправить его на СВО - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:31 21.08.2024 (обновлено: 21:53 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/zakharchenko--1967660527.html
Адвокат рассказал о просьбе экс-полковника Захарченко отправить его на СВО
Адвокат рассказал о просьбе экс-полковника Захарченко отправить его на СВО - РИА Новости, 21.08.2024
Адвокат рассказал о просьбе экс-полковника Захарченко отправить его на СВО
Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осужденный к 14 годам за взяточничество, хочет заключить с Минобороны контракт на военную службу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:31
2024-08-21T21:53
специальная военная операция на украине
дмитрий захарченко
общество
москва
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осужденный к 14 годам за взяточничество, хочет заключить с Минобороны контракт на военную службу, сообщила РИА Новости его адвокат Валерия Туникова.Она пояснила, что соответствующее прошение он подал почти год назад, официально ему не отказывают, но и не заключают контракт."Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит", - пояснила адвокат.Из-за такой ситуации он обратился с письмом к президенту РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости)."Я являюсь офицером запаса, имею боевой опыт в Чечне, три высших образования, степень кандидата экономических наук, более 16 лет работал на оперативных должностях, в том числе руководил подразделениями в центральном аппарате МВД России. Желая быть полезным Родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства, я обратился по месту отбывания наказания в Военный комиссариат по Республике Мордовия с заявлением о заключении контракта на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции", - пишет Захарченко.По его словам, в сентябре прошлого года из комиссариата ему ответили, что он включён в кадровый список кандидатов для заключения контракта, но отборочных мероприятий так и не назначили, остальные обращения игнорировали. Захарченко также настаивает, что его не приглашают на встречи с сотрудниками комиссариата, которые приезжают в колонию для встречи с другими заключенными. Один раз за желание встретиться он даже попал в ШИЗО."Представители военного комиссариата заключают контракт со всеми желающими из числа осужденных, кроме меня... Более того, сотрудники колонии в устной форме сообщили мне, что если я и дальше буду проявлять желание служить Родине, то буду объявлен злостным нарушителем с изменением режима на более строгий", - отметил Захарченко.Бывший полковник настаивает, что полностью подпадает под действие закона, позволяющего осужденному заключить контракт и "не оставит попыток быть полезным своей стране и предложить свою кандидатуру на любую позицию в зоне боевых действий".В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима за взятки на 1,4 миллиарда рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
https://ria.ru/20240821/vzyatka-1967656434.html
https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965682375.html
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дмитрий захарченко, общество, москва, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Захарченко, Общество, Москва, Россия
Адвокат рассказал о просьбе экс-полковника Захарченко отправить его на СВО

Адвокат: экс-полковник Захарченко просит отправить его на СВО, ответа не получил

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дмитрий Захарченко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осужденный к 14 годам за взяточничество, хочет заключить с Минобороны контракт на военную службу, сообщила РИА Новости его адвокат Валерия Туникова.
Она пояснила, что соответствующее прошение он подал почти год назад, официально ему не отказывают, но и не заключают контракт.
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"Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит", - пояснила адвокат.
Из-за такой ситуации он обратился с письмом к президенту РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости).
"Я являюсь офицером запаса, имею боевой опыт в Чечне, три высших образования, степень кандидата экономических наук, более 16 лет работал на оперативных должностях, в том числе руководил подразделениями в центральном аппарате МВД России. Желая быть полезным Родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства, я обратился по месту отбывания наказания в Военный комиссариат по Республике Мордовия с заявлением о заключении контракта на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции", - пишет Захарченко.
По его словам, в сентябре прошлого года из комиссариата ему ответили, что он включён в кадровый список кандидатов для заключения контракта, но отборочных мероприятий так и не назначили, остальные обращения игнорировали. Захарченко также настаивает, что его не приглашают на встречи с сотрудниками комиссариата, которые приезжают в колонию для встречи с другими заключенными. Один раз за желание встретиться он даже попал в ШИЗО.
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"Представители военного комиссариата заключают контракт со всеми желающими из числа осужденных, кроме меня... Более того, сотрудники колонии в устной форме сообщили мне, что если я и дальше буду проявлять желание служить Родине, то буду объявлен злостным нарушителем с изменением режима на более строгий", - отметил Захарченко.
Бывший полковник настаивает, что полностью подпадает под действие закона, позволяющего осужденному заключить контракт и "не оставит попыток быть полезным своей стране и предложить свою кандидатуру на любую позицию в зоне боевых действий".
В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима за взятки на 1,4 миллиарда рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
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