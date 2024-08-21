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В Чикаго на акции у консульства Израиля задержали около 60 человек - РИА Новости, 21.08.2024
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23:30 21.08.2024 (обновлено: 23:33 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/zaderzhanie-1967674755.html
В Чикаго на акции у консульства Израиля задержали около 60 человек
В Чикаго на акции у консульства Израиля задержали около 60 человек - РИА Новости, 21.08.2024
В Чикаго на акции у консульства Израиля задержали около 60 человек
Правоохранительные органы США задержали от 55 до 66 пропалестинских активистов, которые накануне вступили в столкновение с силовиками во время проведения... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:30
2024-08-21T23:33
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ЧИКАГО (США), 21 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали от 55 до 66 пропалестинских активистов, которые накануне вступили в столкновение с силовиками во время проведения протестной акции вблизи консульства Израиля в Чикаго, где проходит общенациональный съезд Демократической партии, заявил в среду начальник городской полиции Ларри Снеллинг. "Наши офицеры полиции подверглись физическому нападению, что вынудило нас провести массовые задержания. Мы не были инициаторами насилия, но отреагировали на него именно так, как нас учили реагировать в подобных ситуациях. В результате, были задержаны от 55 до 60 человек", - сообщил журналистам на брифинге Снеллинг. Он добавил, что среди этих лиц присутствуют трое журналистов, которые предприняли попытку оказать сопротивление силовикам при задержании. Заместитель мэра города Брэндон Джонсон, также присутствовавший на брифинге, добавил в свою очередь, что задержанные активисты имели четкое намерение "причинить вред городскому имуществу и посеять хаос". Вместе с тем, чиновник выразил уверенность в том, что в оставшиеся два дня проведения съезда демократов в этом городе протестные акции будут носить мирный характер.
https://ria.ru/20240811/serbija-1965450980.html
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в мире, чикаго, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Чикаго, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Чикаго на акции у консульства Израиля задержали около 60 человек

Полиция США задержала около 60 человек на акции у консульства Израиля в Чикаго

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Полиция в США. Архивное фото
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ЧИКАГО (США), 21 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали от 55 до 66 пропалестинских активистов, которые накануне вступили в столкновение с силовиками во время проведения протестной акции вблизи консульства Израиля в Чикаго, где проходит общенациональный съезд Демократической партии, заявил в среду начальник городской полиции Ларри Снеллинг.
"Наши офицеры полиции подверглись физическому нападению, что вынудило нас провести массовые задержания. Мы не были инициаторами насилия, но отреагировали на него именно так, как нас учили реагировать в подобных ситуациях. В результате, были задержаны от 55 до 60 человек", - сообщил журналистам на брифинге Снеллинг.
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Он добавил, что среди этих лиц присутствуют трое журналистов, которые предприняли попытку оказать сопротивление силовикам при задержании.
Заместитель мэра города Брэндон Джонсон, также присутствовавший на брифинге, добавил в свою очередь, что задержанные активисты имели четкое намерение "причинить вред городскому имуществу и посеять хаос". Вместе с тем, чиновник выразил уверенность в том, что в оставшиеся два дня проведения съезда демократов в этом городе протестные акции будут носить мирный характер.
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В миреЧикагоИзраильСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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