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В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана
В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана - РИА Новости, 21.08.2024
В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана
Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:03
2024-08-21T05:03
2024-08-21T05:03
происшествия
хабаровский край
узбекистан
средняя азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам, сообщает управление ФСБ региона. "Задержан выходец одной из стран Средней Азии, оказывавший содействие террористической деятельности. Задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации", - говорится в сообщении. После действий фигуранта возбуждено дело по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Он арестован. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240820/presechenie-1967216761.html
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, узбекистан, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Хабаровский край, Узбекистан, Средняя Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана
Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана в ряды террористов