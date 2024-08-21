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В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана - РИА Новости, 21.08.2024
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05:03 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/zaderzhanie-1967453834.html
В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана
В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана - РИА Новости, 21.08.2024
В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана
Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:03
2024-08-21T05:03
происшествия
хабаровский край
узбекистан
средняя азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам, сообщает управление ФСБ региона. "Задержан выходец одной из стран Средней Азии, оказывавший содействие террористической деятельности. Задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации", - говорится в сообщении. После действий фигуранта возбуждено дело по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Он арестован. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240820/presechenie-1967216761.html
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хабаровский край
узбекистан
средняя азия
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происшествия, хабаровский край, узбекистан, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Хабаровский край, Узбекистан, Средняя Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана

Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана в ряды террористов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам, сообщает управление ФСБ региона.
"Задержан выходец одной из стран Средней Азии, оказывавший содействие террористической деятельности. Задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Приамурье ликвидировали крупный канал поставки наркотиков
Вчера, 03:50
После действий фигуранта возбуждено дело по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).
Он арестован. Расследование продолжается.
Продление ареста обвиняемым по делу о нападении на Крокус сити холл - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста
Вчера, 01:59
 
ПроисшествияХабаровский крайУзбекистанСредняя АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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