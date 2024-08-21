https://ria.ru/20240821/zaderzhanie-1967453834.html

В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана

В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана - РИА Новости, 21.08.2024

В Хабаровском крае задержали иностранца, вербовавшего граждан Узбекистана

Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:03

2024-08-21T05:03

2024-08-21T05:03

происшествия

хабаровский край

узбекистан

средняя азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам, сообщает управление ФСБ региона. "Задержан выходец одной из стран Средней Азии, оказывавший содействие террористической деятельности. Задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации", - говорится в сообщении. После действий фигуранта возбуждено дело по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Он арестован. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20240820/presechenie-1967216761.html

https://ria.ru/20240820/sud-1967210758.html

хабаровский край

узбекистан

средняя азия

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происшествия, хабаровский край, узбекистан, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)