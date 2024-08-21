Более 200 курян получили юридическую помощь от тамбовских специалистов
© iStock.com / Wasan TitaЮридическая консультация
© iStock.com / Wasan Tita
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тамбовские юристы посетили шесть пунктов временного размещения жителей Курской области, где разъяснили людям различные вопросы, юридическую помощь получили 209 граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сотрудники Госюрбюро вернулись из командировки в Курскую область, где оказывали юридическую помощь жителям приграничных населенных пунктов. Они разъяснили людям вопросы о назначении денежной выплаты гражданам, вынужденно покинувшим свое жилье, о получении выплат в случае утраты имущества, гибели членов семьи, причинения вреда здоровья, о предоставлении кредитных и ипотечных каникул, восстановлении утраченных документов.
Группу сотрудников Госюрбюро для оказания правовой помощи соотечественникам направили в Курскую область по решению главы региона Максима Егорова. Сотрудники Госюрбюро, включая руководителя учреждения Александра Баранова, уже имели эффективный опыт оказания правовой помощи в освобожденных и вернувшихся в состав России территориях. В командировку они отправились на спецавтомобиле, брендированным надписью "Государственная бесплатная юридическая помощь".
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"Тамбовские юристы всегда готовы оказать профессиональную помощь нашим соотечественникам. Еще раз подчеркну, что все трудности, которые переживают жители нашего дружеского черноземного региона, мы преодолеем вместе. Делаем все, чтобы поддержать их в сложившейся жизненной ситуации", - цитирует пресс-служба Егорова.
Тамбовская область активно помогает Курской области: туда направлено уже около 20 тонн гуманитарного груза, и помощь продолжает поступать. К сбору присоединились все муниципальные округа. Транспортировку организовывает правительство региона.
Накануне в Тамбовскую область приехали жители приграничных районов Курской области. Это 65 пожилых граждан из Железногорского дома социального обслуживания. Проживать и получать социальные услуги они будут в Сосновском доме-интернате для престарелых и Тамбовском доме-интернате для ветеранов войны и труда. В настоящее время в регионе семь пунктов временного размещения (ПВР) готовы принять 350 человек. При необходимости будут развернуты дополнительные ПВР.
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