https://ria.ru/20240821/yurpomosch-1967581535.html

Более 200 курян получили юридическую помощь от тамбовских специалистов

Более 200 курян получили юридическую помощь от тамбовских специалистов - РИА Новости, 21.08.2024

Более 200 курян получили юридическую помощь от тамбовских специалистов

Тамбовские юристы посетили шесть пунктов временного размещения жителей Курской области, где разъяснили людям различные вопросы, юридическую помощь получили 209... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:44

2024-08-21T15:44

2024-08-21T15:44

тамбовская область

курская область

россия

тамбовская область

максим егоров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тамбовские юристы посетили шесть пунктов временного размещения жителей Курской области, где разъяснили людям различные вопросы, юридическую помощь получили 209 граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сотрудники Госюрбюро вернулись из командировки в Курскую область, где оказывали юридическую помощь жителям приграничных населенных пунктов. Они разъяснили людям вопросы о назначении денежной выплаты гражданам, вынужденно покинувшим свое жилье, о получении выплат в случае утраты имущества, гибели членов семьи, причинения вреда здоровья, о предоставлении кредитных и ипотечных каникул, восстановлении утраченных документов. Также проведена работа по сбору информации о гражданах, которые не успели покинуть территорию приграничных населенных пунктов. В дальнейшем ее передали в правительство Курской области и МЧС России для организации их эвакуации. Группу сотрудников Госюрбюро для оказания правовой помощи соотечественникам направили в Курскую область по решению главы региона Максима Егорова. Сотрудники Госюрбюро, включая руководителя учреждения Александра Баранова, уже имели эффективный опыт оказания правовой помощи в освобожденных и вернувшихся в состав России территориях. В командировку они отправились на спецавтомобиле, брендированным надписью "Государственная бесплатная юридическая помощь". "Тамбовские юристы всегда готовы оказать профессиональную помощь нашим соотечественникам. Еще раз подчеркну, что все трудности, которые переживают жители нашего дружеского черноземного региона, мы преодолеем вместе. Делаем все, чтобы поддержать их в сложившейся жизненной ситуации", - цитирует пресс-служба Егорова. Тамбовская область активно помогает Курской области: туда направлено уже около 20 тонн гуманитарного груза, и помощь продолжает поступать. К сбору присоединились все муниципальные округа. Транспортировку организовывает правительство региона. Накануне в Тамбовскую область приехали жители приграничных районов Курской области. Это 65 пожилых граждан из Железногорского дома социального обслуживания. Проживать и получать социальные услуги они будут в Сосновском доме-интернате для престарелых и Тамбовском доме-интернате для ветеранов войны и труда. В настоящее время в регионе семь пунктов временного размещения (ПВР) готовы принять 350 человек. При необходимости будут развернуты дополнительные ПВР.

https://ria.ru/20240808/vyplaty-1965064706.html

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курская область

россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

курская область, россия, тамбовская область, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)