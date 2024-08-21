https://ria.ru/20240821/yemen-1967647264.html

В Британии сообщили о третьем за сутки нападении на судно у берегов Йемена

В Британии сообщили о третьем за сутки нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 21.08.2024

В Британии сообщили о третьем за сутки нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в среду в соцсети X о третьей за сутки попытке нападения на одно из... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:51

2024-08-21T19:51

2024-08-21T19:51

в мире

йемен

ходейда (город)

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вмс великобритании

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в среду в соцсети X о третьей за сутки попытке нападения на одно из судов у берегов Йемена недалеко от Адена. Ранее в среду управление уже сообщало о попытках нападения на это судно у йеменских берегов, оно было атаковано в 57 морских милях к югу от города Адена. Как сообщал капитан, тогда вблизи от судна произошло сразу два взрыва. "Капитан сообщает о третьем взрыве вблизи от судна", - говорится в публикации управления. По данным управления, судно не получило повреждений и направляется в следующий порт захода, о пострадавших не сообщается. Ранее в среду UKMTO сообщало и об атаке на другое судно, ее попытались осуществить в 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. По словам капитана, к судну подошли два катера, на борту которых находились 13-15 человек. Произошла короткая перестрелка, после чего торговому судну удалось уйти от нападающих на две морские мили. Позднее судно было поражено тремя неопознанными снарядами. Сообщалось, что судно дрейфует, экипаж не может им управлять. Как сообщали западные СМИ со ссылкой на министерство судоходства и островной политики Греции, вблизи Ходейды атаке подвергся нефтяной танкер Sounion под флагом Греции, принадлежащий греческой компании Delta Tankers. По информации СМИ, в состав экипажа входят 25 человек, включая филиппинцев и двух граждан РФ. Никто не пострадал. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240821/yemen-1967644386.html

https://ria.ru/20240819/ofis-1967191677.html

https://ria.ru/20240806/khusity-1964293132.html

йемен

ходейда (город)

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в мире, йемен, ходейда (город), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вмс великобритании