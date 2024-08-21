https://ria.ru/20240821/yemen-1967644386.html

ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник

ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 21.08.2024

ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник

Самолеты ВВС США и Великобритании в среду атаковали позиции движения "Ансар Алла" (хуситы) в провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:28

2024-08-21T19:28

2024-08-21T19:29

в мире

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ввс сша

королевские военно-воздушные силы великобритании

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КАИР, 21 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС США и Великобритании в среду атаковали позиции движения "Ансар Алла" (хуситы) в провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил в среду РИА Новости источник в провинциальных органах власти. "Американские и английские боевые самолеты нанесли три удара по военным объектам "Ансар Алла" в управе Ас-Слиф в 70 километрах северо-западнее Ходейды", - рассказал собеседник агентства. По данным источника, одной из целей стала радиолокационная станция хуситов. Ударам предшествовали усиленные маневры разведывательных БПЛА над провинцией. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

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в мире, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ввс сша, королевские военно-воздушные силы великобритании