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ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник
ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 21.08.2024
ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник
Самолеты ВВС США и Великобритании в среду атаковали позиции движения "Ансар Алла" (хуситы) в провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:28
2024-08-21T19:28
2024-08-21T19:29
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ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС США и Великобритании в среду атаковали позиции движения "Ансар Алла" (хуситы) в провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил в среду РИА Новости источник в провинциальных органах власти. "Американские и английские боевые самолеты нанесли три удара по военным объектам "Ансар Алла" в управе Ас-Слиф в 70 километрах северо-западнее Ходейды", - рассказал собеседник агентства. По данным источника, одной из целей стала радиолокационная станция хуситов. Ударам предшествовали усиленные маневры разведывательных БПЛА над провинцией. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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в мире, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ввс сша, королевские военно-воздушные силы великобритании
В мире, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ВВС США, Королевские военно-воздушные силы Великобритании
ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник
ВВС США и Великобритании атаковали позиции хуситов на западе Йемена