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ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 21.08.2024
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19:28 21.08.2024 (обновлено: 19:29 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/yemen-1967644386.html
ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник
ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 21.08.2024
ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник
Самолеты ВВС США и Великобритании в среду атаковали позиции движения "Ансар Алла" (хуситы) в провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:28
2024-08-21T19:29
в мире
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ввс сша
королевские военно-воздушные силы великобритании
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КАИР, 21 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС США и Великобритании в среду атаковали позиции движения "Ансар Алла" (хуситы) в провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил в среду РИА Новости источник в провинциальных органах власти. "Американские и английские боевые самолеты нанесли три удара по военным объектам "Ансар Алла" в управе Ас-Слиф в 70 километрах северо-западнее Ходейды", - рассказал собеседник агентства. По данным источника, одной из целей стала радиолокационная станция хуситов. Ударам предшествовали усиленные маневры разведывательных БПЛА над провинцией. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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в мире, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ввс сша, королевские военно-воздушные силы великобритании
В мире, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ВВС США, Королевские военно-воздушные силы Великобритании
ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник

ВВС США и Великобритании атаковали позиции хуситов на западе Йемена

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС США и Великобритании в среду атаковали позиции движения "Ансар Алла" (хуситы) в провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил в среду РИА Новости источник в провинциальных органах власти.
"Американские и английские боевые самолеты нанесли три удара по военным объектам "Ансар Алла" в управе Ас-Слиф в 70 километрах северо-западнее Ходейды", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, одной из целей стала радиолокационная станция хуситов. Ударам предшествовали усиленные маневры разведывательных БПЛА над провинцией.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Нефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Вчера, 17:26
 
В миреЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВВС СШАКоролевские военно-воздушные силы Великобритании
 
 
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