https://ria.ru/20240821/yemen-1967615923.html

В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена

В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 21.08.2024

В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в среду в соцсети X о втором случае нападении на судно у берегов Йемена. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:26

2024-08-21T17:26

2024-08-21T17:26

в мире

йемен

ходейда (город)

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вмс великобритании

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в среду в соцсети X о втором случае нападении на судно у берегов Йемена. "UKMTO получило сообщение об инциденте в пятидесяти семи морских милях к югу от Адена, Йемен", - говорится в публикации управления. Инцидент классифицируется как атака. Как сообщает капитан, вблизи от судна произошло два взрыва. О пострадавших не сообщается, судно направляется в следующий порт захода. Ранее в среду UKMTO сообщило о другой атаке на судно в 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. По словам капитана, к судну подошли два катера, на борту которых находились 13-15 человек. Произошла короткая перестрелка, после чего торговому судну удалось уйти от нападающих на две морские мили. Позднее судно было поражено тремя неопознанными снарядами. Сообщалось, что судно дрейфует, экипаж не может им управлять. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на министерство судоходства и островной политики Греции, вблизи Ходейды атаке подвергся нефтяной танкер Sounion под флагом Греции, принадлежащий греческой компании Delta Tankers. По информации СМИ, в состав экипажа входят 25 человек, включая филиппинцев двух граждан РФ. Никто не пострадал. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240819/ofis-1967191677.html

https://ria.ru/20240806/khusity-1964293132.html

https://ria.ru/20240812/yemen-1965682058.html

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в мире, йемен, ходейда (город), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вмс великобритании