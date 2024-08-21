https://ria.ru/20240821/yemen-1967562076.html

В Британии сообщили о возгорании на судне, атакованном у берегов Йемена

В Британии сообщили о возгорании на судне, атакованном у берегов Йемена - РИА Новости, 21.08.2024

В Британии сообщили о возгорании на судне, атакованном у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС со ссылкой на капитана сообщило в соцсети X о возгорании на борту торгового... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:57

2024-08-21T14:57

2024-08-21T14:57

в мире

ходейда (город)

красное море

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вмс великобритании

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС со ссылкой на капитана сообщило в соцсети X о возгорании на борту торгового судна, атакованного неизвестными у йеменского порта Ходейда. "Капитан сообщил об очередной атаке неизвестным снарядом. На борту возник пожар, двигатель судна перестал работать. Судно дрейфует и не управляется", - говорится в публикации управления. Капитан также сообщил о "подозрительной активности" катера в районе судна. Ранее в среду UKMTO сообщило об атаке на судно в 77 морских милях к западу от Ходейды. По словам капитана, к судну подошли два катера, на борту которых находились 13-15 человек. Произошла короткая перестрелка, после чего торговому судну удалось уйти от нападающих на две морские мили. Позднее судно было поражено тремя неопознанными снарядами, данных о пострадавших не поступало. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240819/ofis-1967191677.html

ходейда (город)

красное море

йемен

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в мире, ходейда (город), красное море, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вмс великобритании