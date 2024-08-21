В Британии сообщили о возгорании на судне, атакованном у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о возгорании на судне, атакованном у берегов Йемена
© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер горит после поражения ракетой в Йемене
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер горит после поражения ракетой в Йемене. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС со ссылкой на капитана сообщило в соцсети X о возгорании на борту торгового судна, атакованного неизвестными у йеменского порта Ходейда.
"Капитан сообщил об очередной атаке неизвестным снарядом. На борту возник пожар, двигатель судна перестал работать. Судно дрейфует и не управляется", - говорится в публикации управления.
Капитан также сообщил о "подозрительной активности" катера в районе судна.
Ранее в среду UKMTO сообщило об атаке на судно в 77 морских милях к западу от Ходейды. По словам капитана, к судну подошли два катера, на борту которых находились 13-15 человек. Произошла короткая перестрелка, после чего торговому судну удалось уйти от нападающих на две морские мили. Позднее судно было поражено тремя неопознанными снарядами, данных о пострадавших не поступало.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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