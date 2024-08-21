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В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц

В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц - РИА Новости, 21.08.2024

В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц

В Новом аэропорту Титосе в Японии 17 августа задержали 201 рейс и отменили еще 36 из-за пропавших из магазина ножниц, пишет CNN. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:11

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2024-08-21T11:16

япония

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Новом аэропорту Титосе в Японии 17 августа задержали 201 рейс и отменили еще 36 из-за пропавших из магазина ножниц, пишет CNN."Были опасения, что потенциальный террорист мог взять ножницы и использовать их в качестве оружия на борту самолета", — объясняется в материале.Позже их нашли и аэропорт возобновил работу в обычном режиме.Многие путешественники, однако, были возмущены произошедшим — так, они ругались в соцсетях, что не смогли улететь, потому что кто-то потерял ножницы. Тем не менее, были и те, кто оценил серьезное отношение аэропорта к обеспечению безопасности.

https://ria.ru/20240719/aviarejsy-1960785895.html

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япония