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В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц - РИА Новости, 21.08.2024
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11:11 21.08.2024 (обновлено: 11:16 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/yaponiya-1967499475.html
В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц
В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц - РИА Новости, 21.08.2024
В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц
В Новом аэропорту Титосе в Японии 17 августа задержали 201 рейс и отменили еще 36 из-за пропавших из магазина ножниц, пишет CNN. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:11
2024-08-21T11:16
япония
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Новом аэропорту Титосе в Японии 17 августа задержали 201 рейс и отменили еще 36 из-за пропавших из магазина ножниц, пишет CNN."Были опасения, что потенциальный террорист мог взять ножницы и использовать их в качестве оружия на борту самолета", — объясняется в материале.Позже их нашли и аэропорт возобновил работу в обычном режиме.Многие путешественники, однако, были возмущены произошедшим — так, они ругались в соцсетях, что не смогли улететь, потому что кто-то потерял ножницы. Тем не менее, были и те, кто оценил серьезное отношение аэропорта к обеспечению безопасности.
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япония
Япония
В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц

CNN: японский аэропорт Титосе приостановил работу из-за пропажи ножниц

© AP Photo / Gregorio BorgiaПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Новом аэропорту Титосе в Японии 17 августа задержали 201 рейс и отменили еще 36 из-за пропавших из магазина ножниц, пишет CNN.
"Были опасения, что потенциальный террорист мог взять ножницы и использовать их в качестве оружия на борту самолета", — объясняется в материале.
Позже их нашли и аэропорт возобновил работу в обычном режиме.
Многие путешественники, однако, были возмущены произошедшим — так, они ругались в соцсетях, что не смогли улететь, потому что кто-то потерял ножницы. Тем не менее, были и те, кто оценил серьезное отношение аэропорта к обеспечению безопасности.
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