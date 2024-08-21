https://ria.ru/20240821/yakhta-1967675383.html
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии
Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили на судне тело пятого погибшего из числа шести... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:40
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили на судне тело пятого погибшего из числа шести пропавших без вести, поисковая операция приостановлена на ночь, сообщило издание Giornale di Sicilia. Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время". По данным издания, в ходе поисков в среду спасателями внутри каютного отсека судна были обнаружены пять тел. Четыре тела водолазам удалось поднять на поверхность и доставить при помощи патрульного катера на берег. Тело пятой жертвы планируется извлечь с судна в четверг. Еще один пассажир числится пропавшим без вести. Поисковые работы приостановлены и возобновятся утром в четверг. По предварительным данным, среди четверых доставленных на берег жертв - председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена, а также адвокат Крис Морвилло с супругой. Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились шесть человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись. СМИ ранее сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.
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сицилия, великобритания, в мире
Сицилия, Великобритания, В мире
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии
GS: спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили на судне тело пятого погибшего из числа шести пропавших без вести, поисковая операция приостановлена на ночь, сообщило издание
Giornale di Sicilia.
Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании
. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время".
По данным издания, в ходе поисков в среду спасателями внутри каютного отсека судна были обнаружены пять тел. Четыре тела водолазам удалось поднять на поверхность и доставить при помощи патрульного катера на берег. Тело пятой жертвы планируется извлечь с судна в четверг. Еще один пассажир числится пропавшим без вести. Поисковые работы приостановлены и возобновятся утром в четверг.
По предварительным данным, среди четверых доставленных на берег жертв - председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена, а также адвокат Крис Морвилло с супругой.
Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились шесть человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.
СМИ ранее сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.