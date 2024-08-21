https://ria.ru/20240821/yakhta-1967675383.html

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии

Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили на судне тело пятого погибшего из числа шести... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T23:40

2024-08-21T23:40

2024-08-21T23:40

сицилия

великобритания

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967632917_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_edb1adfed946c9616728d3395916cd43.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили на судне тело пятого погибшего из числа шести пропавших без вести, поисковая операция приостановлена на ночь, сообщило издание Giornale di Sicilia. Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время". По данным издания, в ходе поисков в среду спасателями внутри каютного отсека судна были обнаружены пять тел. Четыре тела водолазам удалось поднять на поверхность и доставить при помощи патрульного катера на берег. Тело пятой жертвы планируется извлечь с судна в четверг. Еще один пассажир числится пропавшим без вести. Поисковые работы приостановлены и возобновятся утром в четверг. По предварительным данным, среди четверых доставленных на берег жертв - председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена, а также адвокат Крис Морвилло с супругой. Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились шесть человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись. СМИ ранее сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.

https://ria.ru/20240821/yakhta-1967524732.html

https://ria.ru/20240820/yakhta-1967234284.html

сицилия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сицилия, великобритания, в мире