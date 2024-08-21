Рейтинг@Mail.ru
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/yakhta-1967675383.html
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии
Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили на судне тело пятого погибшего из числа шести... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:40
2024-08-21T23:40
сицилия
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967632917_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_edb1adfed946c9616728d3395916cd43.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили на судне тело пятого погибшего из числа шести пропавших без вести, поисковая операция приостановлена на ночь, сообщило издание Giornale di Sicilia. Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время". По данным издания, в ходе поисков в среду спасателями внутри каютного отсека судна были обнаружены пять тел. Четыре тела водолазам удалось поднять на поверхность и доставить при помощи патрульного катера на берег. Тело пятой жертвы планируется извлечь с судна в четверг. Еще один пассажир числится пропавшим без вести. Поисковые работы приостановлены и возобновятся утром в четверг. По предварительным данным, среди четверых доставленных на берег жертв - председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена, а также адвокат Крис Морвилло с супругой. Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились шесть человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись. СМИ ранее сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.
https://ria.ru/20240821/yakhta-1967524732.html
https://ria.ru/20240820/yakhta-1967234284.html
сицилия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967632917_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_ec1087242526c23641eef86fa8d22151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сицилия, великобритания, в мире
Сицилия, Великобритания, В мире
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии

GS: спасатели обнаружили тело пятого погибшего при крушении яхты у Сицилии

© AP Photo / Salvatore CavalliСпасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии
Спасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Спасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили на судне тело пятого погибшего из числа шести пропавших без вести, поисковая операция приостановлена на ночь, сообщило издание Giornale di Sicilia.
Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время".
Спасательная операция у берегов Сицилии, где затонула парусная яхта Bayesian - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Стали известны новые подробности крушения яхты у побережья Сицилии
Вчера, 12:29
По данным издания, в ходе поисков в среду спасателями внутри каютного отсека судна были обнаружены пять тел. Четыре тела водолазам удалось поднять на поверхность и доставить при помощи патрульного катера на берег. Тело пятой жертвы планируется извлечь с судна в четверг. Еще один пассажир числится пропавшим без вести. Поисковые работы приостановлены и возобновятся утром в четверг.
По предварительным данным, среди четверых доставленных на берег жертв - председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена, а также адвокат Крис Морвилло с супругой.
Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились шесть человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.
СМИ ранее сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.
Джонатан Блумер - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения яхты у Сицилии
20 августа, 08:47
 
СицилияВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала