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Спасатели обнаружили тело Линча среди погибших при крушении яхты у Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024
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18:11 21.08.2024 (обновлено: 18:41 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/yakhta-1967631856.html
Спасатели обнаружили тело Линча среди погибших при крушении яхты у Сицилии
Спасатели обнаружили тело Линча среди погибших при крушении яхты у Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024
Спасатели обнаружили тело Линча среди погибших при крушении яхты у Сицилии
Тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его дочери обнаружены в ходе поисковой операции после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:11
2024-08-21T18:41
в мире
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его дочери обнаружены в ходе поисковой операции после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на главу гражданской обороны Сицилии Сальво Кочину.Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила об обнаружении тел двух погибших."Два тела, поднятые с места крушения затонувшей яхты Bayesian, опознаны как Майк Линч и его дочь Ханна", - пишет издание.Как заявил Кочина, водолазы обнаружили еще два тела и сейчас поднимают их.Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не то в место не в то время".Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились шесть человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.
https://ria.ru/20240821/yakhta-1967524732.html
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в мире, сицилия
В мире, Сицилия
Спасатели обнаружили тело Линча среди погибших при крушении яхты у Сицилии

Telegraph: спасатели обнаружили тело Линча среди погибших при крушении у Сицилии

© AP Photo / Salvatore CavalliСпасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии
Спасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Спасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его дочери обнаружены в ходе поисковой операции после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на главу гражданской обороны Сицилии Сальво Кочину.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила об обнаружении тел двух погибших.
Спасательная операция у берегов Сицилии, где затонула парусная яхта Bayesian - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Стали известны новые подробности крушения яхты у побережья Сицилии
Вчера, 12:29
"Два тела, поднятые с места крушения затонувшей яхты Bayesian, опознаны как Майк Линч и его дочь Ханна", - пишет издание.
Как заявил Кочина, водолазы обнаружили еще два тела и сейчас поднимают их.
Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не то в место не в то время".
Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились шесть человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.
Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.
Джонатан Блумер - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения яхты у Сицилии
20 августа, 08:47
 
В миреСицилия
 
 
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