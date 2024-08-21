https://ria.ru/20240821/yakhta-1967631856.html

Спасатели обнаружили тело Линча среди погибших при крушении яхты у Сицилии

Спасатели обнаружили тело Линча среди погибших при крушении яхты у Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024

Спасатели обнаружили тело Линча среди погибших при крушении яхты у Сицилии

Тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его дочери обнаружены в ходе поисковой операции после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:11

2024-08-21T18:11

2024-08-21T18:41

в мире

сицилия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его дочери обнаружены в ходе поисковой операции после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на главу гражданской обороны Сицилии Сальво Кочину.Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила об обнаружении тел двух погибших."Два тела, поднятые с места крушения затонувшей яхты Bayesian, опознаны как Майк Линч и его дочь Ханна", - пишет издание.Как заявил Кочина, водолазы обнаружили еще два тела и сейчас поднимают их.Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не то в место не в то время".Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились шесть человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.

https://ria.ru/20240821/yakhta-1967524732.html

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в мире, сицилия