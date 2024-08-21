https://ria.ru/20240821/yakhta-1967606018.html

Спасатели обнаружили тела двух погибших при крушении яхты у Сицилии

Спасатели обнаружили тела двух погибших при крушении яхты у Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024

Спасатели обнаружили тела двух погибших при крушении яхты у Сицилии

Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили тела двух погибших, сообщила газета Corriere della... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:08

2024-08-21T17:08

2024-08-21T17:57

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РИМ, 21 авг – РИА Новости. Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили тела двух погибших, сообщила газета Corriere della Sera.Тела находились внутри каютного отсека судна, куда спасатели смогли проникнуть в среду, о личностях погибших не сообщается. Таким образом, поиски еще 4 человек продолжаются.По сообщению газеты il Messaggero, тела двух мужчин уже доставлены на берег. Поиск остальных пропавших без вести осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям. Водолазам в каютном отсеке приходится пробираться сквозь личные вещи и предметы интерьера судна.Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не то в место не в то время".Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились 6 человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.

https://ria.ru/20240821/yakhta-1967524732.html

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сицилия, великобритания, в мире