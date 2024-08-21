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Спасатели обнаружили тела двух погибших при крушении яхты у Сицилии
Спасатели обнаружили тела двух погибших при крушении яхты у Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024
Спасатели обнаружили тела двух погибших при крушении яхты у Сицилии
Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили тела двух погибших, сообщила газета Corriere della... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:08
2024-08-21T17:08
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РИМ, 21 авг – РИА Новости. Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили тела двух погибших, сообщила газета Corriere della Sera.Тела находились внутри каютного отсека судна, куда спасатели смогли проникнуть в среду, о личностях погибших не сообщается. Таким образом, поиски еще 4 человек продолжаются.По сообщению газеты il Messaggero, тела двух мужчин уже доставлены на берег. Поиск остальных пропавших без вести осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям. Водолазам в каютном отсеке приходится пробираться сквозь личные вещи и предметы интерьера судна.Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не то в место не в то время".Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились 6 человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.
https://ria.ru/20240821/yakhta-1967524732.html
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сицилия, великобритания, в мире
Сицилия, Великобритания, В мире
Спасатели обнаружили тела двух погибших при крушении яхты у Сицилии
Corriere della Sera: обнаружены тела 2 погибших при крушении яхты у Сицилии
РИМ, 21 авг – РИА Новости.
Команды водолазов, ведущие поиски пассажиров яхты Bayesian после ее крушения у берегов Сицилии, обнаружили тела двух погибших, сообщила газета
Corriere della Sera.
Тела находились внутри каютного отсека судна, куда спасатели смогли проникнуть в среду, о личностях погибших не сообщается. Таким образом, поиски еще 4 человек продолжаются.
По сообщению газеты il Messaggero, тела двух мужчин уже доставлены на берег. Поиск остальных пропавших без вести осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям. Водолазам в каютном отсеке приходится пробираться сквозь личные вещи и предметы интерьера судна.
Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании
. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не то в место не в то время".
Ранее спасатели обнаружили тело судового кока. На утро среды пропавшими числились 6 человек, 15 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.
Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты Bayesian.