https://ria.ru/20240821/yakhta-1967524732.html
Стали известны новые подробности крушения яхты у побережья Сицилии
Стали известны новые подробности крушения яхты у побережья Сицилии - РИА Новости, 21.08.2024
Стали известны новые подробности крушения яхты у побережья Сицилии
Пятидесятиметровая яхта Bayesian, потерпевшая крушение у побережья Сицилии, перевернулась и затонула в условиях шторма в течение считанных минут, сообщила... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:29
2024-08-21T12:29
2024-08-21T12:31
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РИМ, 21 авг - РИА Новости. Пятидесятиметровая яхта Bayesian, потерпевшая крушение у побережья Сицилии, перевернулась и затонула в условиях шторма в течение считанных минут, сообщила Giornale di Sicilia, опубликовавшая записи с береговых камер видеонаблюдения. Первое видео показывает лодку в гавани на фоне сильнейшего ветра и осадков. Согласно сообщению издания, в этом видео парусник исчезает в воде примерно за две минуты. Существует второе видео, снятое камерами виллы, расположенной в 200 метрах от места происшествия. Хозяин виллы в комментарии СМИ также заявил, что яхта ушла под воду за пару минут. Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч. пропали без вести после крушения яхты Bayesian. Представитель службы пожарной охраны Италии заявил РИА Новости, что поиск пропавших без вести в результате крушения яхты осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям. Операции возобновились в среду. Водолазам удалось проникнуть внутрь яхты, но до кают они пока не добрались. Парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Представитель спасателей подтвердил, что пропавшими без вести в результате катастрофы остаются шесть человек, однако поименным списком пассажиров яхты поисковые службы не обладают. Ранее спасатели обнаружили тело судового кока.
https://ria.ru/20240820/yakhta-1967234284.html
https://ria.ru/20230530/krushenie-1874954198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания
Стали известны новые подробности крушения яхты у побережья Сицилии
Giornale di Sicilia: яхта Bayesian перевернулась и затонула за пару минут
РИМ, 21 авг - РИА Новости.
Пятидесятиметровая яхта Bayesian, потерпевшая крушение у побережья Сицилии, перевернулась и затонула в условиях шторма в течение считанных минут, сообщила Giornale di Sicilia
, опубликовавшая записи с береговых камер видеонаблюдения.
Первое видео показывает лодку в гавани на фоне сильнейшего ветра и осадков. Согласно сообщению издания, в этом видео парусник исчезает в воде примерно за две минуты.
Существует второе видео, снятое камерами виллы, расположенной в 200 метрах от места происшествия. Хозяин виллы в комментарии СМИ также заявил, что яхта ушла под воду за пару минут.
Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч. пропали без вести после крушения яхты Bayesian. Представитель службы пожарной охраны Италии заявил РИА Новости, что поиск пропавших без вести в результате крушения яхты осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям. Операции возобновились в среду. Водолазам удалось проникнуть внутрь яхты, но до кают они пока не добрались.
Парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Представитель спасателей подтвердил, что пропавшими без вести в результате катастрофы остаются шесть человек, однако поименным списком пассажиров яхты поисковые службы не обладают. Ранее спасатели обнаружили тело судового кока.