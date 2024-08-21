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Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании - РИА Новости, 21.08.2024
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Новости Подмосковья
 
19:55 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/yachmen-1967648198.html
Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании
Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании - РИА Новости, 21.08.2024
Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании
Около 80% полей ячменя собрали на данный момент сельскохозяйственные предприятия Подмосковья, в том числе намолочено более 15,2 тысячи тонн ячменя, сообщает... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:55
2024-08-21T19:55
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Около 80% полей ячменя собрали на данный момент сельскохозяйственные предприятия Подмосковья, в том числе намолочено более 15,2 тысячи тонн ячменя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Урожайность зерновых культур составляет 30,9% на гектар. Лидерами по валовому сбору ячменя на сегодняшний день являются: Зарайск (10,8 тысячи тонн), Луховицы (3,2 тысячи тонн) и Серебряные Пруды (3,9 тысячи тонн), Коломна (3,7 тысячи тонн), Одинцово (2 тысячи тонн), Зарайск (1,6 тысячи тонн). Эксперты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в 2024 году общая площадь сева ячменя составляет свыше 23,6 тысячи гектаров. Самые большие площади уборки, как добавили специалисты, в Серебряных Прудах (3,7 тысячи гектаров), Можайске (2 тысячи гектаров), Кашире (1,9 тысячи гектаров), Зарайске и Коломне по 1,6 тысячи гектаров.
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московская область (подмосковье), зарайск, коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск, Коломна

Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУборка ячменя
Уборка ячменя - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Уборка ячменя. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Около 80% полей ячменя собрали на данный момент сельскохозяйственные предприятия Подмосковья, в том числе намолочено более 15,2 тысячи тонн ячменя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Урожайность зерновых культур составляет 30,9% на гектар.
Лидерами по валовому сбору ячменя на сегодняшний день являются: Зарайск (10,8 тысячи тонн), Луховицы (3,2 тысячи тонн) и Серебряные Пруды (3,9 тысячи тонн), Коломна (3,7 тысячи тонн), Одинцово (2 тысячи тонн), Зарайск (1,6 тысячи тонн).
Эксперты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в 2024 году общая площадь сева ячменя составляет свыше 23,6 тысячи гектаров.
Самые большие площади уборки, как добавили специалисты, в Серебряных Прудах (3,7 тысячи гектаров), Можайске (2 тысячи гектаров), Кашире (1,9 тысячи гектаров), Зарайске и Коломне по 1,6 тысячи гектаров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗарайскКоломна
 
 
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