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Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании
Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании - РИА Новости, 21.08.2024
Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании
Около 80% полей ячменя собрали на данный момент сельскохозяйственные предприятия Подмосковья, в том числе намолочено более 15,2 тысячи тонн ячменя, сообщает... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:55
2024-08-21T19:55
2024-08-21T19:55
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Около 80% полей ячменя собрали на данный момент сельскохозяйственные предприятия Подмосковья, в том числе намолочено более 15,2 тысячи тонн ячменя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Урожайность зерновых культур составляет 30,9% на гектар. Лидерами по валовому сбору ячменя на сегодняшний день являются: Зарайск (10,8 тысячи тонн), Луховицы (3,2 тысячи тонн) и Серебряные Пруды (3,9 тысячи тонн), Коломна (3,7 тысячи тонн), Одинцово (2 тысячи тонн), Зарайск (1,6 тысячи тонн). Эксперты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в 2024 году общая площадь сева ячменя составляет свыше 23,6 тысячи гектаров. Самые большие площади уборки, как добавили специалисты, в Серебряных Прудах (3,7 тысячи гектаров), Можайске (2 тысячи гектаров), Кашире (1,9 тысячи гектаров), Зарайске и Коломне по 1,6 тысячи гектаров.
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РИА Новости
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