https://ria.ru/20240821/yachmen-1967648198.html

Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании

Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании - РИА Новости, 21.08.2024

Около 80% урожая ячменя собрано в Подмосковье в ходе уборочной кампании

Около 80% полей ячменя собрали на данный момент сельскохозяйственные предприятия Подмосковья, в том числе намолочено более 15,2 тысячи тонн ячменя, сообщает... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:55

2024-08-21T19:55

2024-08-21T19:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

зарайск

коломна

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147471/98/1474719834_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_4b08bf51feff1e4264907ab5b23af364.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Около 80% полей ячменя собрали на данный момент сельскохозяйственные предприятия Подмосковья, в том числе намолочено более 15,2 тысячи тонн ячменя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Урожайность зерновых культур составляет 30,9% на гектар. Лидерами по валовому сбору ячменя на сегодняшний день являются: Зарайск (10,8 тысячи тонн), Луховицы (3,2 тысячи тонн) и Серебряные Пруды (3,9 тысячи тонн), Коломна (3,7 тысячи тонн), Одинцово (2 тысячи тонн), Зарайск (1,6 тысячи тонн). Эксперты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в 2024 году общая площадь сева ячменя составляет свыше 23,6 тысячи гектаров. Самые большие площади уборки, как добавили специалисты, в Серебряных Прудах (3,7 тысячи гектаров), Можайске (2 тысячи гектаров), Кашире (1,9 тысячи гектаров), Зарайске и Коломне по 1,6 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942481983.html

московская область (подмосковье)

зарайск

коломна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), зарайск, коломна