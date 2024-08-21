https://ria.ru/20240821/whatsapp-1967441702.html

Эксперт рассказал об атаках на аккаунты WhatsApp перед 1 сентября

Эксперт рассказал об атаках на аккаунты WhatsApp перед 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперт рассказал об атаках на аккаунты WhatsApp перед 1 сентября

Перед 1 сентября выросло число атак, которые направлены на угон профилей WhatsApp - мошенники используют сценарий "Проголосуй за мою дочку в конкурсе",... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T01:33

2024-08-21T01:33

2024-08-21T01:33

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Перед 1 сентября выросло число атак, которые направлены на угон профилей WhatsApp - мошенники используют сценарий "Проголосуй за мою дочку в конкурсе", рассказал РИА Новости коммерческий директор SafeTech Денис Калемберг. "Перед 1 сентября растет число атак с использованием социальной инженерии в стиле "Проголосуй за мою дочку", целью которых является угон аккаунта в WhatsApp... Полагаем, что активизация злоумышленников связана с приближающимся днем знаний, возвращением из отпусков и ожившими школьными чатами", - сказал Калемберг. Эксперт объяснил, что кибератака происходит таким образом: жертве приходит сообщение от знакомого человека, который просит проголосовать за своего ребенка или ребенка друзей за участите в каком-то конкурсе – танцы, гимнастика и другие. К сообщению прикреплена ссылка на голосование. Если пользователь хочет оставить свой голос, он переходит по ссылке и авторизовывается в "мессенджере" еще раз. На самом деле под предлогом авторизации мошенники угоняют аккаунт и получают доступ к контактам. Дальше могут быть разные сценарии - от просьбы денег у знакомых до поиска среди знакомых аккаунта контактов генеральных директоров компаний и так далее. "Примерно год назад широко применялись подобные атаки, но там шла речь о захвате аккаунта в Telegram", - добавил Калемберг.

https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html

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общество, технологии, whatsapp inc., telegram, россия