https://ria.ru/20240821/vzyatka-1967656434.html

Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей

Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей - РИА Новости, 21.08.2024

Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей

Начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко вменяют взятку в 2 миллиона рублей, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:47

2024-08-21T20:47

2024-08-21T20:49

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко вменяют взятку в 2 миллиона рублей, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.Накануне пресс-бюро ФСИН сообщило о задержании начальника управления цифровой трансформации ведомства по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.

https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, россия