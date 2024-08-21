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Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей - РИА Новости, 21.08.2024
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20:47 21.08.2024 (обновлено: 20:49 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vzyatka-1967656434.html
Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей
Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей - РИА Новости, 21.08.2024
Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей
Начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко вменяют взятку в 2 миллиона рублей, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:47
2024-08-21T20:49
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко вменяют взятку в 2 миллиона рублей, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.Накануне пресс-бюро ФСИН сообщило о задержании начальника управления цифровой трансформации ведомства по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.
https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, россия
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия, Россия
Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей

Главе управления трансформации ФСИН Тимченко вменяют взятку в 2 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко вменяют взятку в 2 миллиона рублей, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 10:49
Накануне пресс-бюро ФСИН сообщило о задержании начальника управления цифровой трансформации ведомства по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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12 августа, 18:35
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПроисшествияРоссия
 
 
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