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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прогремели в среду в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:20
2024-08-21T22:20
2024-08-21T22:20
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 22.09 мск, тревога звучит в Одесской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
"Страна": в Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги