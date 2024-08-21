https://ria.ru/20240821/vzlom-1967456703.html

Эксперт рассказал, как хакеры могут взломать гаджеты через Bluetooth

Эксперт рассказал, как хакеры могут взломать гаджеты через Bluetooth - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперт рассказал, как хакеры могут взломать гаджеты через Bluetooth

Хакеры могут взломать через Bluetooth практически любые устройства: злоумышленник может создать клон доверенной сети жертвы, и ее гаджет автоматически... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:40

2024-08-21T05:40

2024-08-21T05:40

технологии

общество

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Хакеры могут взломать через Bluetooth практически любые устройства: злоумышленник может создать клон доверенной сети жертвы, и ее гаджет автоматически подключится к этой сети, рассказал РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов. "Через Bluetooth хакеры могут взломать практически любые устройства, включая смартфоны, планшеты и устройства умного дома. Злоумышленники используют специальные программы, которые помогают обнаружить активные Bluetooth-соединения поблизости, а также могут видеть, к каким сетям ранее подключалось устройство пользователя", - сказал Меджидов. "Когда хакеры обнаруживают подобную взаимосвязь и историю подключений, они могут обмануть Bluetooth-устройство пользователя, воспроизведя такую доверенную сеть, которой они управляют. После чего телефон подключится к ней автоматически", - пояснил он. Эксперт отметил, что такая схема позволяет компрометировать любую информацию на устройстве, управлять устройством и связанными с ним гаджетами либо просто вывести его из строя, перехватывать данные и вносить в них изменения, загружать вредоносные программы, отслеживать местоположение пользователя. Чаще всего, по словам эксперта, такие взломы происходят в общественных местах: для этого злоумышленникам достаточно обычного ноутбука, недорого Bluetooth-адаптера и специального софта. Чтобы защититься от таких атак, Меджидов рекомендует отключать Bluetooth, когда в нем нет нужды, особенно в общественных местах. Также необходимо в настройках приложений отключить функции обмена данными, которые используют технологии Bluetooth, например AirDrop. Включать их нужно только в те моменты, когда пользователь получает данные от знакомого источника. Также стоит использовать на своих устройствах надежные пароли и не принимать запросы на подключение от неизвестных устройств. Повысить надежность гаджета поможет и его регулярное обновление, так как разработчики в обновлениях закрывают найденные уязвимости в Bluetooth. Эксперт также не советует давать доступ к Bluetooth всем приложениям подряд: лучше настроить параметры видимости, при которых обнаружить устройство смогут только те гаджеты, между которыми уже происходило подключение. Всего существует пять видов атак через Bluetooth. Среди них, в частности, BlueJacking (когда злоумышленник перехватывает Bluetooth-устройство жертвы и отправляет с него на ближайшие гаджеты спам-рекламу или другие типы нежелательных сообщений), и BlueSnarfing (когда злоумышленник подключается к устройству через Bluetooth и крадет личные данные).

https://ria.ru/20240428/moshenniki-1942873645.html

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технологии, общество, россия