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Глава МИД Польши сожалеет о невозможности сноса сталинской высотки

Глава МИД Польши сожалеет о невозможности сноса сталинской высотки - РИА Новости, 21.08.2024

Глава МИД Польши сожалеет о невозможности сноса сталинской высотки

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио выразил сожаление, что сталинскую высотку в Варшаве нельзя снести из-за статуса... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:50

2024-08-21T17:50

2024-08-21T18:17

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радослав сикорский

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ВАРШАВА, 21 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио выразил сожаление, что сталинскую высотку в Варшаве нельзя снести из-за статуса архитектурного памятника.Политик заявил, что ему не нравится это здание."Это символ Сталина. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива", — добавил он.Министр обосновал свое желание уничтожить высотку и тем, что она "очень неэкологичная", якобы при строительстве использовались "тонны асбеста"."Но увы, во времена правления PiS (бывшая правящая партия Польши "Право и справедливость". — Прим. ред.) оно было включено в реестр памятников", — заключил Сикорский.Варшавский Дворец культуры и науки построили в качестве подарка Советского Союза Польше в 50-х годах XX века. Стройку вели советские рабочие за счет СССР. Внешне высотка напоминает здание МГУ. В ней размещаются театры, кинотеатры, музеи, офисы, выставки, бассейны, магазины.

https://ria.ru/20170104/1485140302.html

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава, ссср, радослав сикорский, право и справедливость