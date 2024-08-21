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Глава МИД Польши сожалеет о невозможности сноса сталинской высотки - РИА Новости, 21.08.2024
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17:50 21.08.2024 (обновлено: 18:17 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vysotka-1967626028.html
Глава МИД Польши сожалеет о невозможности сноса сталинской высотки
Глава МИД Польши сожалеет о невозможности сноса сталинской высотки - РИА Новости, 21.08.2024
Глава МИД Польши сожалеет о невозможности сноса сталинской высотки
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио выразил сожаление, что сталинскую высотку в Варшаве нельзя снести из-за статуса... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:50
2024-08-21T18:17
в мире
польша
варшава
ссср
радослав сикорский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 21 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио выразил сожаление, что сталинскую высотку в Варшаве нельзя снести из-за статуса архитектурного памятника.Политик заявил, что ему не нравится это здание."Это символ Сталина. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива", — добавил он.Министр обосновал свое желание уничтожить высотку и тем, что она "очень неэкологичная", якобы при строительстве использовались "тонны асбеста"."Но увы, во времена правления PiS (бывшая правящая партия Польши "Право и справедливость". — Прим. ред.) оно было включено в реестр памятников", — заключил Сикорский.Варшавский Дворец культуры и науки построили в качестве подарка Советского Союза Польше в 50-х годах XX века. Стройку вели советские рабочие за счет СССР. Внешне высотка напоминает здание МГУ. В ней размещаются театры, кинотеатры, музеи, офисы, выставки, бассейны, магазины.
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в мире, польша, варшава, ссср, радослав сикорский, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, СССР, Радослав Сикорский, Право и справедливость
Глава МИД Польши сожалеет о невозможности сноса сталинской высотки

Сикорский: жаль, что сталинскую высотку нельзя снести из-за статуса памятника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАРШАВА, 21 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио выразил сожаление, что сталинскую высотку в Варшаве нельзя снести из-за статуса архитектурного памятника.
Политик заявил, что ему не нравится это здание.
"Это символ Сталина. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива", — добавил он.
Министр обосновал свое желание уничтожить высотку и тем, что она "очень неэкологичная", якобы при строительстве использовались "тонны асбеста".
"Но увы, во времена правления PiS (бывшая правящая партия Польши "Право и справедливость". — Прим. ред.) оно было включено в реестр памятников", — заключил Сикорский.
Варшавский Дворец культуры и науки построили в качестве подарка Советского Союза Польше в 50-х годах XX века. Стройку вели советские рабочие за счет СССР. Внешне высотка напоминает здание МГУ. В ней размещаются театры, кинотеатры, музеи, офисы, выставки, бассейны, магазины.
Часы на здании Дворца культуры и науки в Варшаве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.01.2017
Советская высотка в Варшаве: центр города или символ зависимости
4 января 2017, 08:31
 
В миреПольшаВаршаваСССРРадослав СикорскийПраво и справедливость
 
 
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