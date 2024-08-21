https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html
В Подмосковье завели дело о вымогательстве денег у чиновников
В Подмосковье завели дело о вымогательстве денег у чиновников - РИА Новости, 21.08.2024
В Подмосковье завели дело о вымогательстве денег у чиновников
Уголовное дело о вымогательстве денег у чиновников Московской области в отношении четырех организаторов и администраторов телеграм-канала направлено в суд,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:29
2024-08-21T11:29
2024-08-21T11:29
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уголовное дело о вымогательстве денег у чиновников Московской области в отношении четырех организаторов и администраторов телеграм-канала направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура. "Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Московского региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, один из обвиняемых привлек своего знакомого, который создал региональный информационный канал в мессенджере. Как пояснил источник РИА Новости, был создан телеграм-канал "Держиморда". К администрированию канала были привлечены еще два человека для распространения фейковой информации о деятельности чиновников Московской области. Организатор группы координировал участников, устанавливал цену положительных и негативных публикаций, после получения денег распределял их. А создатель канала искал и редактировал не соответствующие действительности сведения, контролировал и согласовывал с организатором и остальными публикацию информации. По данным ведомства, с июня 2021 по май 2023 года злоумышленники под угрозой распространения компромата о деятельности региональных министерств выдвинули требование передать им 1,2 миллиона рублей. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы участники преступной группы были задержаны.
https://ria.ru/20240724/dengi-1961651797.html
https://ria.ru/20240516/prigovor-1946463011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье завели дело о вымогательстве денег у чиновников
Администраторов канала "Держиморда" будут судить в Подмосковье за вымогательство
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Уголовное дело о вымогательстве денег у чиновников Московской области в отношении четырех организаторов и администраторов телеграм-канала направлено в суд, сообщает подмосковная прокуратура
.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Московского региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, один из обвиняемых привлек своего знакомого, который создал региональный информационный канал в мессенджере. Как пояснил источник РИА Новости, был создан телеграм-канал "Держиморда".
К администрированию канала были привлечены еще два человека для распространения фейковой информации о деятельности чиновников Московской области. Организатор группы координировал участников, устанавливал цену положительных и негативных публикаций, после получения денег распределял их. А создатель канала искал и редактировал не соответствующие действительности сведения, контролировал и согласовывал с организатором и остальными публикацию информации.
По данным ведомства, с июня 2021 по май 2023 года злоумышленники под угрозой распространения компромата о деятельности региональных министерств выдвинули требование передать им 1,2 миллиона рублей. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы участники преступной группы были задержаны.