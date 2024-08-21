Рейтинг@Mail.ru
В США увидели пугающую деталь в атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/vsu-1967651069.html
В США увидели пугающую деталь в атаке ВСУ на Курскую область
В США увидели пугающую деталь в атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
В США увидели пугающую деталь в атаке ВСУ на Курскую область
Украинская атака на Курскую область дала ВС России возможность уничтожить лучшие оставшиеся у ВСУ резервы, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:11
2024-08-21T20:11
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965995620_1:0:844:474_1920x0_80_0_0_837626c406ec9fcde5c19083b58e2c64.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинская атака на Курскую область дала ВС России возможность уничтожить лучшие оставшиеся у ВСУ резервы, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Это возможность, которую они не думали получить, возможность взять все лучшее, что осталось от ВСУ, и уничтожить это. &lt;…&gt; Российские военные видят отличную возможность продолжать ликвидировать то, что осталось от украинской армии", - отметил он.По словам полковника, киевский режим позволяет уничтожать свои оперативные и стратегические резервы. Уилкерсон пояснил, что они рассчитывали атакой улучшить свои переговорные позиции, но потерпели неудачу."Я вижу, что Украина катится вниз еще быстрее, и вот что происходит, когда ты бросаешь свои последние войска", — резюмировал эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.В среду Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских боевиков, 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html
https://ria.ru/20240821/donbass-1967635910.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965995620_107:0:739:474_1920x0_80_0_0_1418a31e6450251f7f919da17d0c8fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
В США увидели пугающую деталь в атаке ВСУ на Курскую область

Уилкерсон: Украина позволила России уничтожить лучшие бригады в Курской области

© РИА НовостиМИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области
МИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости
МИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинская атака на Курскую область дала ВС России возможность уничтожить лучшие оставшиеся у ВСУ резервы, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Это возможность, которую они не думали получить, возможность взять все лучшее, что осталось от ВСУ, и уничтожить это. <…> Российские военные видят отличную возможность продолжать ликвидировать то, что осталось от украинской армии", - отметил он.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине
Вчера, 19:33
По словам полковника, киевский режим позволяет уничтожать свои оперативные и стратегические резервы. Уилкерсон пояснил, что они рассчитывали атакой улучшить свои переговорные позиции, но потерпели неудачу.
"Я вижу, что Украина катится вниз еще быстрее, и вот что происходит, когда ты бросаешь свои последние войска", — резюмировал эксперт.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
В среду Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских боевиков, 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала