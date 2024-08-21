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В США увидели пугающую деталь в атаке ВСУ на Курскую область

В США увидели пугающую деталь в атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024

В США увидели пугающую деталь в атаке ВСУ на Курскую область

Украинская атака на Курскую область дала ВС России возможность уничтожить лучшие оставшиеся у ВСУ резервы, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:11

2024-08-21T20:11

2024-08-21T20:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинская атака на Курскую область дала ВС России возможность уничтожить лучшие оставшиеся у ВСУ резервы, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Это возможность, которую они не думали получить, возможность взять все лучшее, что осталось от ВСУ, и уничтожить это. <…> Российские военные видят отличную возможность продолжать ликвидировать то, что осталось от украинской армии", - отметил он.По словам полковника, киевский режим позволяет уничтожать свои оперативные и стратегические резервы. Уилкерсон пояснил, что они рассчитывали атакой улучшить свои переговорные позиции, но потерпели неудачу."Я вижу, что Украина катится вниз еще быстрее, и вот что происходит, когда ты бросаешь свои последние войска", — резюмировал эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.В среду Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 300 украинских боевиков, 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html

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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша