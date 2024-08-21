https://ria.ru/20240821/vsu-1967650756.html

При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека - РИА Новости, 21.08.2024

При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:08

2024-08-21T20:08

2024-08-21T20:15

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В посёлке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. Супруги с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригадами СМП доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено. За медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая в результате обстрела села Новая Таволжанка", - сообщил он.Кроме того, линия газоснабжения повреждена в селе Тишанка после удара беспилотника, аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ. Помимо этого, из-за прилёта боеприпаса в селе Козинка Грайворонского городского округа разрушены кровли социального объекта и административного здания.

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков