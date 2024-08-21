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При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека - РИА Новости, 21.08.2024
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:08
2024-08-21T20:08
2024-08-21T20:15
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В посёлке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. Супруги с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригадами СМП доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено. За медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая в результате обстрела села Новая Таволжанка", - сообщил он.Кроме того, линия газоснабжения повреждена в селе Тишанка после удара беспилотника, аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ. Помимо этого, из-за прилёта боеприпаса в селе Козинка Грайворонского городского округа разрушены кровли социального объекта и административного здания.
https://ria.ru/20240821/vsu-1967525015.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
Гладков: три жителя Белгородской области пострадали при атаках дронов ВСУ