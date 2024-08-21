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Очевидица рассказала, как ВСУ раскидали мины "Лепесток" в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:05 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/vsu-1967640470.html
Очевидица рассказала, как ВСУ раскидали мины "Лепесток" в Курской области
Очевидица рассказала, как ВСУ раскидали мины "Лепесток" в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Очевидица рассказала, как ВСУ раскидали мины "Лепесток" в Курской области
Украинские войска сожгли микроавтобус и раскидали противопехотные мины "Лепесток" в селе Песчаное в Курской области, рассказала РИА Новости очевидица Наталья... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:05
2024-08-21T19:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска сожгли микроавтобус и раскидали противопехотные мины "Лепесток" в селе Песчаное в Курской области, рассказала РИА Новости очевидица Наталья Чаврова. "В центральном районе, в селе в Песчаном, дронами раскидали "Лепестки" и спалили микроавтобус", - вспоминает Наталья события примерно недельной давности. По ее словам, автобус был пустой, по нему отработал дрон. Сама она вместе с семьей уехала из Песчаного в ЛНР. При этом им пришлось оставить домашнюю птицу, когда уезжали, насыпали, сколько могли, зерна и налили воды, отмечает женщина. По её словам, в Песчаном постоянно был слышен звук пролетающих над селом дронов. "Мы не выходили, мы тушили свет. Хотелось детвору уберечь. У нас крайний дом возле леса, это нереально было страшно", - делится Наталья. В "Народном фронте" уточнили, что пришли на помощь этой семье, обеспечив гуманитарными наборами. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967454726.html
https://ria.ru/20240821/sudzha-1967466127.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
Очевидица рассказала, как ВСУ раскидали мины "Лепесток" в Курской области

Очевидица Чаврова: ВСУ сожгли автобус и раскидали мины "Лепесток" в Песчаном

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток, обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска сожгли микроавтобус и раскидали противопехотные мины "Лепесток" в селе Песчаное в Курской области, рассказала РИА Новости очевидица Наталья Чаврова.
"В центральном районе, в селе в Песчаном, дронами раскидали "Лепестки" и спалили микроавтобус", - вспоминает Наталья события примерно недельной давности. По ее словам, автобус был пустой, по нему отработал дрон.
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Сама она вместе с семьей уехала из Песчаного в ЛНР. При этом им пришлось оставить домашнюю птицу, когда уезжали, насыпали, сколько могли, зерна и налили воды, отмечает женщина.
По её словам, в Песчаном постоянно был слышен звук пролетающих над селом дронов.
"Мы не выходили, мы тушили свет. Хотелось детвору уберечь. У нас крайний дом возле леса, это нереально было страшно", - делится Наталья.
В "Народном фронте" уточнили, что пришли на помощь этой семье, обеспечив гуманитарными наборами.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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