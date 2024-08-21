https://ria.ru/20240821/vsu-1967586033.html

"Тысячи военнослужащих". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

"Тысячи военнослужащих". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

"Тысячи военнослужащих". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

заявил депутат Рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:00

2024-08-21T16:00

2024-08-21T16:00

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в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ в большом количестве самовольно оставляют позиции, заявил депутат Рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале."К сожалению, имеем тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам оставили воинскую часть", — отметил он.По словам депутата, это происходит в том числе из-за того, что солдаты хотят навестить болеющих родственников или просто повидаться с ними, а командиры не отпускают в отпуск.Фадиентко добавил, что, согласно новому закону, если это произошло в первый раз, такой военнослужащий с учетом обстоятельств будет освобожден от наказания.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240821/zelenskiy-1967566390.html

https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины