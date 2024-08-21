https://ria.ru/20240821/vsu-1967551680.html
Алаудинов рассказал, где в Курской области остались украинские военные
Алаудинов рассказал, где в Курской области остались украинские военные - РИА Новости, 21.08.2024
Алаудинов рассказал, где в Курской области остались украинские военные
На курском направлении сейчас есть несколько населенных пунктов, где на окраинах находятся украинские военные, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:11
2024-08-21T14:11
2024-08-21T14:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На курском направлении сейчас есть несколько населенных пунктов, где на окраинах находятся украинские военные, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. "Даже те населенные пункты, которые были полностью под ними (ВСУ – ред.) - несколько населенных пунктов к моменту нашего прибытия - мы сумели их оттуда выдавить. Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся", - сказал Алаудинов. Он отметил, что основные удары ВСУ наносили на тех участках Курской области, где оказались возглавляемые им подразделения.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал, где в Курской области остались украинские военные
Алаудинов: в Курской области в нескольких населенных пунктов еще остались ВСУ