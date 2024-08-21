https://ria.ru/20240821/vsu-1967543344.html

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов - РИА Новости, 21.08.2024

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов

Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:44

2024-08-21T13:44

2024-08-21T13:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. "К тому моменту, когда нас сюда перебрасывали, они активно продвигались. Ну и могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины