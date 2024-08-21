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Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 21.08.2024 (обновлено: 13:47 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vsu-1967543344.html
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов - РИА Новости, 21.08.2024
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов
Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:44
2024-08-21T13:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. "К тому моменту, когда нас сюда перебрасывали, они активно продвигались. Ну и могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество", - сказал Алаудинов.
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безопасность, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВС России остановили ВСУ в Курской области и задвигают их обратно

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
"К тому моменту, когда нас сюда перебрасывали, они активно продвигались. Ну и могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество", - сказал Алаудинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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