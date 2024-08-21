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Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов - РИА Новости, 21.08.2024
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов
Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:44
2024-08-21T13:44
2024-08-21T13:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала. "К тому моменту, когда нас сюда перебрасывали, они активно продвигались. Ну и могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, заявил Алаудинов
Алаудинов: ВС России остановили ВСУ в Курской области и задвигают их обратно