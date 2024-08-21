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При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 21.08.2024
При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
Житель Белгородской области получил ранения при атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:39
2024-08-21T13:39
2024-08-21T14:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Житель Белгородской области получил ранения при атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Тишанка Волоконовского района вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", — говорится в публикации. Кроме того, при атаке загорелась припаркованная возле дома "газель", которую потушили сотрудники администрации.Еще в одном частном доме при сбросе взрывного устройства с дрона выбило окна, во дворе загорелся УАЗ.В селах Салтыково и Малиновка Белгородского района после нескольких атак загорелась кровля одного из корпусов сельхозпредприятия, поврежден социальный объект.В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате прилета боеприпаса поврежден нежилой частный дом.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240821/vsu-1967525015.html
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При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
Гладков: ВСУ атаковали четыре села Белгородской области, ранен мирный житель