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При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 21.08.2024 (обновлено: 14:17 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vsu-1967539365.html
При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 21.08.2024
При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
Житель Белгородской области получил ранения при атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:39
2024-08-21T14:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Житель Белгородской области получил ранения при атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Тишанка Волоконовского района вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", — говорится в публикации. Кроме того, при атаке загорелась припаркованная возле дома "газель", которую потушили сотрудники администрации.Еще в одном частном доме при сбросе взрывного устройства с дрона выбило окна, во дворе загорелся УАЗ.В селах Салтыково и Малиновка Белгородского района после нескольких атак загорелась кровля одного из корпусов сельхозпредприятия, поврежден социальный объект.В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате прилета боеприпаса поврежден нежилой частный дом.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240821/vsu-1967525015.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

Гладков: ВСУ атаковали четыре села Белгородской области, ранен мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Житель Белгородской области получил ранения при атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Тишанка Волоконовского района вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", — говорится в публикации.
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Кроме того, при атаке загорелась припаркованная возле дома "газель", которую потушили сотрудники администрации.
Еще в одном частном доме при сбросе взрывного устройства с дрона выбило окна, во дворе загорелся УАЗ.
В селах Салтыково и Малиновка Белгородского района после нескольких атак загорелась кровля одного из корпусов сельхозпредприятия, поврежден социальный объект.
В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате прилета боеприпаса поврежден нежилой частный дом.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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