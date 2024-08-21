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Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 21.08.2024 (обновлено: 14:13 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vsu-1967538060.html
Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области
Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области
Украинские войска проводят перегруппировку, чтобы попытаться ударить на другом участке, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:28
2024-08-21T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
апты алаудинов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку, чтобы попытаться ударить на другом участке, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире Первого канала.&quot;Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли (в Курской области. — Прим. ред.), я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время &lt;...&gt; они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда&quot;, — сказал генерал-майор.Он уточнил, что у российских военных есть предположения насчет двух участков, "одно из этих направлений и будет направлением удара".Сейчас в Курской области противник остановлен, он понес большие потери и выводит свои подразделения, чтобы подготовиться к новой попытке, указал Алаудинов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240821/voennye-1967496406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, курская область, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область, Апты Алаудинов
Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ занимаются перегруппировкой, могут нанести удар на другом участке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку, чтобы попытаться ударить на другом участке, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
«

"Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли (в Курской области. — Прим. ред.), я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время <...> они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда", — сказал генерал-майор.

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Он уточнил, что у российских военных есть предположения насчет двух участков, "одно из этих направлений и будет направлением удара".
Сейчас в Курской области противник остановлен, он понес большие потери и выводит свои подразделения, чтобы подготовиться к новой попытке, указал Алаудинов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьКурская областьАпты Алаудинов
 
 
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