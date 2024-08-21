Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ занимаются перегруппировкой, могут нанести удар на другом участке
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку, чтобы попытаться ударить на другом участке, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
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"Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли (в Курской области. — Прим. ред.), я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время <...> они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда", — сказал генерал-майор.
Он уточнил, что у российских военных есть предположения насчет двух участков, "одно из этих направлений и будет направлением удара".
Сейчас в Курской области противник остановлен, он понес большие потери и выводит свои подразделения, чтобы подготовиться к новой попытке, указал Алаудинов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
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