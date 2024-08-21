https://ria.ru/20240821/vsu-1967538060.html

Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области

Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Алаудинов сообщил о перегруппировке ВСУ в Курской области

Украинские войска проводят перегруппировку, чтобы попытаться ударить на другом участке, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:28

2024-08-21T13:28

2024-08-21T14:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

курская область

апты алаудинов

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку, чтобы попытаться ударить на другом участке, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире Первого канала."Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли (в Курской области. — Прим. ред.), я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время <...> они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда", — сказал генерал-майор.Он уточнил, что у российских военных есть предположения насчет двух участков, "одно из этих направлений и будет направлением удара".Сейчас в Курской области противник остановлен, он понес большие потери и выводит свои подразделения, чтобы подготовиться к новой попытке, указал Алаудинов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

https://ria.ru/20240821/voennye-1967496406.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, курская область, апты алаудинов