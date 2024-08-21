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В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

Один человек погиб, двое пострадали в Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на автомобиль, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:42

2024-08-21T12:42

2024-08-21T12:45

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

большесолдатский район

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на автомобиль, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня в Большесолдатском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте - полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", - отметил Смирнов.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

курская область

большесолдатский район

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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , большесолдатский район