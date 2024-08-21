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В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
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12:42 21.08.2024 (обновлено: 12:45 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vsu-1967527887.html
В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
Один человек погиб, двое пострадали в Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на автомобиль, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:42
2024-08-21T12:45
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
большесолдатский район
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на автомобиль, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня в Большесолдатском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте - полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", - отметил Смирнов.
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курская область
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , большесолдатский район
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик) , Большесолдатский район
В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

В Курской области при сбросе бомбы с коптера на автомобиль погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на автомобиль, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«
"Сегодня в Большесолдатском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте - полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", - отметил Смирнов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
ПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)Большесолдатский район
 
 
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