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В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
Один человек погиб, двое пострадали в Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на автомобиль, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:42
2024-08-21T12:42
2024-08-21T12:45
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
большесолдатский район
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в Курской области при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на автомобиль, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня в Большесолдатском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте - полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", - отметил Смирнов.
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курская область
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , большесолдатский район
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик) , Большесолдатский район
В Курской области один человек погиб при при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
В Курской области при сбросе бомбы с коптера на автомобиль погиб человек