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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области не менее 110 снарядов - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/vsu-1967525015.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области не менее 110 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области не менее 110 снарядов - РИА Новости, 21.08.2024
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области не менее 110 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 110 снарядов, шесть мирных жителей пострадали, сообщил глава региона РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:30
2024-08-21T12:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 110 снарядов, шесть мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 20 августа украинские войска обстреляли 40 населенных пунктов в 11 муниципалитетах региона. Было выпущено 110 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 40 беспилотников. Кроме того, в сводке Гладков не привел данные по обстрелу Белгорода, указав, что ПВО сбила несколько воздушных целей. За отчетный день различные разрушения выявлены в 9 частных домовладениях, административном здании, трех коммерческих объектах, производственном здании, объекте связи, пяти соцобъектах и 10 транспортных средствах. "Над Белгородом системой ПВО сбиты несколько воздушных целей и один БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе по селу Грузское, хуторам Климовое и Лозовая Рудка выпущено 8 боеприпасов в ходе 1 обстрела и 2 беспилотника… В Валуйском городском округе село Старый Хутор атаковано одним беспилотником и 4 боеприпасами", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и произведены атаки с помощью 19 беспилотников. Ранены 5 мирных жителей, из них в тяжёлом состоянии один мужчина, пострадавший в результате обстрела села Ясные Зори. В Волоконовском районе три населенных пункта обстреляны с применением 16 снарядов и атакованы 4 БПЛА. Ранен один мирный житель. В Грайворонском городском округе по пяти населенным пунктам выпущено 26 боеприпасов и 2 беспилотника. В Краснояружском районе четыре села атакованы 5 дронами. Как подчеркнул губернатор, в Новооскольском округе совершил падение 1 беспилотник. Над Прохоровским и Чернянским районами системой ПВО сбиты три БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Зиборовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Муром, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущено 2 БПЛА и 47 боеприпасов", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240820/obstrel-1967436258.html
https://ria.ru/20240819/gladkov-1967191822.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области не менее 110 снарядов

Гладков: за сутки при обстрелах Белгородской области пострадали шесть человек

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 110 снарядов, шесть мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 20 августа украинские войска обстреляли 40 населенных пунктов в 11 муниципалитетах региона. Было выпущено 110 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 40 беспилотников. Кроме того, в сводке Гладков не привел данные по обстрелу Белгорода, указав, что ПВО сбила несколько воздушных целей. За отчетный день различные разрушения выявлены в 9 частных домовладениях, административном здании, трех коммерческих объектах, производственном здании, объекте связи, пяти соцобъектах и 10 транспортных средствах.
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"Над Белгородом системой ПВО сбиты несколько воздушных целей и один БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе по селу Грузское, хуторам Климовое и Лозовая Рудка выпущено 8 боеприпасов в ходе 1 обстрела и 2 беспилотника… В Валуйском городском округе село Старый Хутор атаковано одним беспилотником и 4 боеприпасами", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и произведены атаки с помощью 19 беспилотников. Ранены 5 мирных жителей, из них в тяжёлом состоянии один мужчина, пострадавший в результате обстрела села Ясные Зори. В Волоконовском районе три населенных пункта обстреляны с применением 16 снарядов и атакованы 4 БПЛА. Ранен один мирный житель. В Грайворонском городском округе по пяти населенным пунктам выпущено 26 боеприпасов и 2 беспилотника. В Краснояружском районе четыре села атакованы 5 дронами. Как подчеркнул губернатор, в Новооскольском округе совершил падение 1 беспилотник. Над Прохоровским и Чернянским районами системой ПВО сбиты три БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений.
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Зиборовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Муром, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущено 2 БПЛА и 47 боеприпасов", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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