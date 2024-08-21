https://ria.ru/20240821/vsu-1967471612.html

"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области

"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области

Беспилотники российской армии непрерывно патрулируют приграничные области, не позволяя ВСУ атаковать, и ее натиск растет, сообщается в материале France Info. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:31

2024-08-21T09:31

2024-08-21T09:41

россия

брянская область

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Беспилотники российской армии непрерывно патрулируют приграничные области, не позволяя ВСУ атаковать, и ее натиск растет, сообщается в материале France Info."Каждый день это ощущается всё сильнее и сильнее. Дронов и наносимых ими ударов становится всё больше и больше", — признался солдат ВСУ французскому репортеру.Сам журналист отметил, что кратное увеличение количества российских БПЛА в приграничных областях означает, что фактор неожиданности от атаки на Курскую область прошел, и Россия начинает давать украинцам жесткий отпор.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967319504.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967114447.html

россия

брянская область

курская область

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россия, брянская область, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины