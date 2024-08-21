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В Турции рассказали о последствиях провала ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/vsu-1967460659.html
В Турции рассказали о последствиях провала ВСУ в Курской области
В Турции рассказали о последствиях провала ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
В Турции рассказали о последствиях провала ВСУ в Курской области
Ожидаемый провал ВСУ при нападении на Курскую область откроет новые фронты внутри Украины, Запад находится в панике, заявил РИА Новости председатель турецкой... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:03
2024-08-21T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
владимир путин
догу перинчек
валерий герасимов
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АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Ожидаемый провал ВСУ при нападении на Курскую область откроет новые фронты внутри Украины, Запад находится в панике, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ. "Действия Киева в Курской области - это попытка как можно больше втянуть НАТО в конфликт на Украине, сесть за стол переговоров с "сильной позицией", но усилия - тщетны. Украина попала в еще большую пропасть. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины", - заявил собеседник агентства. По его словам, провал атлантической системы также замечается в израильском, китайско-тайваньском, сирийском направлениях. "Чувствуется паника, спешка. Действия в Курской области - признак этого. Но успеха не будет", - сказал политик. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240821/putin-1967458868.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967444976.html
https://ria.ru/20240820/vsu-1967411512.html
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в мире, курская область, россия, украина, владимир путин, догу перинчек, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Догу Перинчек, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Турции рассказали о последствиях провала ВСУ в Курской области

Перинчек: провал ВСУ в Курской области откроет новые фронты внутри самой Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Ожидаемый провал ВСУ при нападении на Курскую область откроет новые фронты внутри Украины, Запад находится в панике, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек.
После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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"Действия Киева в Курской области - это попытка как можно больше втянуть НАТО в конфликт на Украине, сесть за стол переговоров с "сильной позицией", но усилия - тщетны. Украина попала в еще большую пропасть. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины", - заявил собеседник агентства.
По его словам, провал атлантической системы также замечается в израильском, китайско-тайваньском, сирийском направлениях.
"Чувствуется паника, спешка. Действия в Курской области - признак этого. Но успеха не будет", - сказал политик.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинДогу ПеринчекВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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