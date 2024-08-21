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Очевидец рассказал, как раненых украинских военных отправляют на фронт - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/vsu-1967460166.html
Очевидец рассказал, как раненых украинских военных отправляют на фронт
Очевидец рассказал, как раненых украинских военных отправляют на фронт - РИА Новости, 21.08.2024
Очевидец рассказал, как раненых украинских военных отправляют на фронт
Раненым украинским военным дают только два дня на восстановление и снова отправляют на фронт из-за нехватки личного состава, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:47
2024-08-21T06:47
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
волчанск
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Раненым украинским военным дают только два дня на восстановление и снова отправляют на фронт из-за нехватки личного состава, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории Харьковской области, попросивший не называть его имя из соображений безопасности. "Вояки бегут, их мало. Поэтому воевать некому, и берут всех. Даже после ранения: два дня - и на фронт", - рассказал очевидец. Он также добавил, что недавно прибывшие подразделения военных ВСУ доукомплектованы англоязычными наемниками. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих.
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967432152.html
https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Украина
Очевидец рассказал, как раненых украинских военных отправляют на фронт

Очевидец: раненым украинским военным дают только два дня на восстановление

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Раненым украинским военным дают только два дня на восстановление и снова отправляют на фронт из-за нехватки личного состава, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории Харьковской области, попросивший не называть его имя из соображений безопасности.
"Вояки бегут, их мало. Поэтому воевать некому, и берут всех. Даже после ранения: два дня - и на фронт", - рассказал очевидец.
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Он также добавил, что недавно прибывшие подразделения военных ВСУ доукомплектованы англоязычными наемниками.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВолчанскВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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