https://ria.ru/20240821/vsu-1967452839.html

Антидроновые "мангалы" не спасают технику ВСУ от поражения в зоне СВО

Антидроновые "мангалы" не спасают технику ВСУ от поражения в зоне СВО - РИА Новости, 21.08.2024

Антидроновые "мангалы" не спасают технику ВСУ от поражения в зоне СВО

Ремонтные службы ВСУ начали монтировать так называемые "мангалы" на свою технику на кураховском направлении, однако это не мешает операторам FPV-дронов... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:45

2024-08-21T04:45

2024-08-21T04:45

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ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Ремонтные службы ВСУ начали монтировать так называемые "мангалы" на свою технику на кураховском направлении, однако это не мешает операторам FPV-дронов российской армии успешно поражать цели, следует из видео, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В распоряжении агентства оказалось видео подбитого российским дроном бронированного автомобиля HMMWV, который был уничтожен, несмотря на то, что был защищен наваренной на него антидроновой защитой из металлических конструкций. Собеседник агентства, служащий в подразделении, уничтожившем бронеавтомобиль, рассказал, что техника была поражена на кураховском направлении. Ранее в украинских СМИ и соцсетях появлялись ироничные публикации по поводу использования бойцами ВС РФ самодельных "мангалов" для защиты от дронов противника. Свое название в российских войсках эти конструкции получили из-за внешнего сходства с мангалом для жарки мяса. Между тем в западных СМИ, напротив, звучали восторженные оценки по поводу фронтового изобретения российских бойцов.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967405639.html

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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина