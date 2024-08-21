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В Запорожской области воссоздадут казачье войско - РИА Новости, 21.08.2024
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12:38 21.08.2024 (обновлено: 14:45 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vojsko-1967525322.html
В Запорожской области воссоздадут казачье войско
В Запорожской области воссоздадут казачье войско - РИА Новости, 21.08.2024
В Запорожской области воссоздадут казачье войско
В Запорожской области воссоздадут казачье войско, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале, уточнив, что уже подписал соответствующий указ. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:38
2024-08-21T14:45
запорожская область
евгений балицкий
общество
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Запорожской области воссоздадут казачье войско, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале, уточнив, что уже подписал соответствующий указ."Будет воссоздано Запорожское казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине", — написал глава области.Процесс регистрации казачьих обществ начнется уже в этом году, уточнил Балицкий.Он подчеркнул, что это важный этап возрождения истинного запорожского казачества, "ведь казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд "БАРС-32" добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли".Также власти уже разработали проект указа об утверждении положения о рабочей группе по делам казачества, добавил Балицкий.
https://ria.ru/20231106/balitskiy-1907661194.html
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запорожская область, евгений балицкий, общество
Запорожская область, Евгений Балицкий, Общество
В Запорожской области воссоздадут казачье войско

Балицкий: казачье войско будет воссоздано на территории Запорожской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКазак
Казак - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Казак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Запорожской области воссоздадут казачье войско, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале, уточнив, что уже подписал соответствующий указ.
"Будет воссоздано Запорожское казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине", — написал глава области.
Процесс регистрации казачьих обществ начнется уже в этом году, уточнил Балицкий.
Он подчеркнул, что это важный этап возрождения истинного запорожского казачества, "ведь казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд "БАРС-32" добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли".
Также власти уже разработали проект указа об утверждении положения о рабочей группе по делам казачества, добавил Балицкий.
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