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Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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11:00 21.08.2024 (обновлено: 11:34 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/voennye-1967496406.html
Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области
Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен почти два десятка украинских штурмовиков в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:00
2024-08-21T11:34
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 21 авг — РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен почти два десятка украинских штурмовиков в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.&quot;Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ&quot;, — сказал собеседник агентства.Накануне стало известно, что черноморские морпехи взяли в плен 19 военнослужащих этой же 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ у курского села Ольговка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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Украинские военные сдаются в плен у деревни Спальное в Курской области
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских военных у деревни Спальное в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы ЧФ взяли в плен 18 солдат ВСУ у деревни Спальное

Читать ria.ru в
КУРСК, 21 авг — РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен почти два десятка украинских штурмовиков в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
«

"Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства.

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Накануне стало известно, что черноморские морпехи взяли в плен 19 военнослужащих этой же 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ у курского села Ольговка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
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