https://ria.ru/20240821/voennye-1967496406.html

Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области

Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен почти два десятка украинских штурмовиков в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:00

2024-08-21T11:00

2024-08-21T11:34

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 21 авг — РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен почти два десятка украинских штурмовиков в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства.Накануне стало известно, что черноморские морпехи взяли в плен 19 военнослужащих этой же 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ у курского села Ольговка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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курская область

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Украинские военные сдаются в плен у деревни Спальное в Курской области Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских военных у деревни Спальное в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. 2024-08-21T11:00 true PT0M29S

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия