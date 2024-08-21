https://ria.ru/20240821/voennye-1967496406.html
Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области
Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен почти два десятка украинских штурмовиков в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:00
2024-08-21T11:00
2024-08-21T11:34
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 21 авг — РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен почти два десятка украинских штурмовиков в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства.Накануне стало известно, что черноморские морпехи взяли в плен 19 военнослужащих этой же 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ у курского села Ольговка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
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курская область
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Украинские военные сдаются в плен у деревни Спальное в Курской области
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских военных у деревни Спальное в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
2024-08-21T11:00
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РИА Новости
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы ЧФ взяли в плен 18 солдат ВСУ у деревни Спальное