Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР
Киев эвакуирует семьи с детьми из 14 подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей Красноармейска (украинское название — Покровск)
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название — Покровск)
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские власти проводят принудительную эвакуацию из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило Министерство реинтеграции страны в Telegram-канале.
"Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовали на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, это касается городов Красноармейск и Родинское, а также сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.
О том, что из населенных пунктов Красноармейского района началась принудительная эвакуация семей с детьми, в понедельник заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
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В конце июля издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, сообщило, что украинским войскам катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через город осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными киевским властям городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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