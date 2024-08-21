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Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 21.08.2024 (обновлено: 18:57 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vlasti-1967634358.html
Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР
Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР
Украинские власти проводят принудительную эвакуацию из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:27
2024-08-21T18:57
специальная военная операция на украине
красноармейск
украина
вооруженные силы украины
красноармейский район
россия
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские власти проводят принудительную эвакуацию из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило Министерство реинтеграции страны в Telegram-канале."Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовали на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, это касается городов Красноармейск и Родинское, а также сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино. О том, что из населенных пунктов Красноармейского района началась принудительная эвакуация семей с детьми, в понедельник заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через город осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными киевским властям городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967602578.html
https://ria.ru/20240820/vsu-1967406797.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
украина
красноармейский район
россия
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красноармейск, украина, вооруженные силы украины, красноармейский район, россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Украина, Вооруженные силы Украины, Красноармейский район, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР

Киев эвакуирует семьи с детьми из 14 подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей Красноармейска (украинское название — Покровск)
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название — Покровск) - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название — Покровск)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские власти проводят принудительную эвакуацию из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило Министерство реинтеграции страны в Telegram-канале.
"Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовали на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, это касается городов Красноармейск и Родинское, а также сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.
О том, что из населенных пунктов Красноармейского района началась принудительная эвакуация семей с детьми, в понедельник заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
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В конце июля издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, сообщило, что украинским войскам катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через город осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными киевским властям городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскУкраинаВооруженные силы УкраиныКрасноармейский районРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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