https://ria.ru/20240821/vlasti-1967634358.html

Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР

Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 21.08.2024

Власти Украины эвакуируют население из 14 населенных пунктов ДНР

Украинские власти проводят принудительную эвакуацию из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:27

2024-08-21T18:27

2024-08-21T18:57

специальная военная операция на украине

красноармейск

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинские власти проводят принудительную эвакуацию из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило Министерство реинтеграции страны в Telegram-канале."Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовали на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, это касается городов Красноармейск и Родинское, а также сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино. О том, что из населенных пунктов Красноармейского района началась принудительная эвакуация семей с детьми, в понедельник заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через город осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными киевским властям городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967602578.html

https://ria.ru/20240820/vsu-1967406797.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

украина

красноармейский район

россия

донецкая народная республика

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красноармейск, украина, вооруженные силы украины, красноармейский район, россия, донецкая народная республика, в мире