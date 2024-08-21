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Россия может продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, сообщили СМИ
Россия может продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
Россия может продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, сообщили СМИ
Власти РФ обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа, Минфин и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:04
2024-08-21T09:04
2024-08-21T09:25
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти РФ обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа, Минфин и Минэкономразвития выступают за возврат пошлины, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, угля, алюминия, золота. При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. Позже кабмин на период с 1 мая по 31 августа отменил экспортные пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита. "Профильные министерства обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа. Минфин и Минэкономразвития выступают за восстановление пошлины, но участники рынка указывают на остающуюся сложной ситуацию в отрасли, где прибыль за год сократилась более чем в 30 раз", - говорится в материале. Как пишет "Коммерсант", ситуация на рынках и в отрасли по итогам второго квартала 2024 года не претерпела положительных изменений. Средняя цена на энергетический уголь снизилась на 3%, до 80 долларов на тонну. Цена на металлургический уголь сохраняется в диапазоне 136-138 долларов за тонну, на уровне первого квартала 2024 года. Источники газеты сообщают, что экспортные цены на энергетический уголь хоть и выросли, остаются заметно ниже, чем были в период ценового ралли 2022 года. Как отмечается, прибыль компаний угольной отрасли до налогообложения за пять месяцев 2024 года сократилась до 8 миллиардов рублей против 248 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года. В сегментах энергетического угля и антрацита зафиксирован убыток. Экспорт угля во втором квартале 2024 года снизился на 16% год к году, вывоз энергетического угля - на 40%.
https://ria.ru/20240428/ugol-1942925448.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия может продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, сообщили СМИ
"Ъ": власти обсуждают продление моратория на экспорт угля и антрацита
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Власти РФ обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа, Минфин и Минэкономразвития выступают за возврат пошлины, пишет газета "Коммерсант
" со ссылкой на источники в отрасли.
Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, угля, алюминия, золота. При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
Позже кабмин на период с 1 мая по 31 августа отменил экспортные пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита.
"Профильные министерства обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа. Минфин и Минэкономразвития выступают за восстановление пошлины, но участники рынка указывают на остающуюся сложной ситуацию в отрасли, где прибыль за год сократилась более чем в 30 раз", - говорится в материале.
Как пишет "Коммерсант", ситуация на рынках и в отрасли по итогам второго квартала 2024 года не претерпела положительных изменений. Средняя цена на энергетический уголь снизилась на 3%, до 80 долларов на тонну. Цена на металлургический уголь сохраняется в диапазоне 136-138 долларов за тонну, на уровне первого квартала 2024 года. Источники газеты сообщают, что экспортные цены на энергетический уголь хоть и выросли, остаются заметно ниже, чем были в период ценового ралли 2022 года.
Как отмечается, прибыль компаний угольной отрасли до налогообложения за пять месяцев 2024 года сократилась до 8 миллиардов рублей против 248 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года. В сегментах энергетического угля и антрацита зафиксирован убыток. Экспорт угля во втором квартале 2024 года снизился на 16% год к году, вывоз энергетического угля - на 40%.