https://ria.ru/20240821/vlasti-1967468248.html

Россия может продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, сообщили СМИ

Россия может продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2024

Россия может продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, сообщили СМИ

Власти РФ обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа, Минфин и... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:04

2024-08-21T09:04

2024-08-21T09:25

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти РФ обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа, Минфин и Минэкономразвития выступают за возврат пошлины, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, угля, алюминия, золота. При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. Позже кабмин на период с 1 мая по 31 августа отменил экспортные пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита. "Профильные министерства обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа. Минфин и Минэкономразвития выступают за восстановление пошлины, но участники рынка указывают на остающуюся сложной ситуацию в отрасли, где прибыль за год сократилась более чем в 30 раз", - говорится в материале. Как пишет "Коммерсант", ситуация на рынках и в отрасли по итогам второго квартала 2024 года не претерпела положительных изменений. Средняя цена на энергетический уголь снизилась на 3%, до 80 долларов на тонну. Цена на металлургический уголь сохраняется в диапазоне 136-138 долларов за тонну, на уровне первого квартала 2024 года. Источники газеты сообщают, что экспортные цены на энергетический уголь хоть и выросли, остаются заметно ниже, чем были в период ценового ралли 2022 года. Как отмечается, прибыль компаний угольной отрасли до налогообложения за пять месяцев 2024 года сократилась до 8 миллиардов рублей против 248 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года. В сегментах энергетического угля и антрацита зафиксирован убыток. Экспорт угля во втором квартале 2024 года снизился на 16% год к году, вывоз энергетического угля - на 40%.

https://ria.ru/20240428/ugol-1942925448.html

https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967266727.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)